Serie A, Highlights: Cantù-Olimpia Milano 71-89

L'AX Armani Exchange Milano resta in vetta e imbattuta in campionato (8-0) grazie al successo conquistato al PalaDesio nel derby contro l'Acqua San Bernardo Cantù per 89-71. Decisivo un parzialone di 30-14 nel terzo periodo e lo show balistico di Sergio Rodriguez, autore di 24 punti con 8 triple.

00:05:29, 1 Visualizzazioni, 33 minuti fa