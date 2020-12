Basket

Serie A, Highlights: De'Longhi Treviso-Vanoli Cremona 101-90

La De'Longhi Treviso riscatta il ko accusato domenica a Sassari regolando la Vanoli Cremona per 101-90, nuovo season-high di punti realizzati in una singola partita. David Logan brilla con 26 punti e il canestro decisivo a 1'40" dalla sirena, seguito da un ottimo DeWayne Russell da 16 punti e 9 assist. Per Cremona non servono i 26 di Daulton Hommes, rovente nella ripresa.

00:06:55