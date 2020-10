Basket

Serie A, Highlights: Fortitudo Bologna-Olimpia Milano 71-82

L'AX Armani Exchange Milano infila la quinta vittoria consecutiva in questo inizio di campionato passando in trasferta contro la Fortitudo Lavoropiù Bologna per 82-71. Shavon Shields segna 17 punti, seguito dai 16 di Gigi Datome, mentre alla Effe non bastano i 24 di Pietro Aradori.

00:05:58, 1034 Visualizzazioni, 25/10/2020 A 18:48