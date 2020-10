Basket

Serie A, Highlights: Fortitudo Bologna-Trento 93-70

La Fortitudo Bologna festeggia il primo successo in campionato regolando Trento sotto 23 punti di scarto. Brilla Matteo Fantinelli, autore del suo massimo in carriera in Serie A (21 punti), ben spalleggiato da Pietro Aradori (18) e Adrian Banks (15).

00:04:51, 13 Visualizzazioni, 44 minuti fa