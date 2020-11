Basket

Serie A, Highlights: Fortitudo Lavoropiù Bologna-Virtus Segafredo Bologna 71-91

La Virtus Segafredo Bologna tiene aperta la striscia vincente nei derby di campionato superando la Fortitudo per 91-71, spinta dalla grande serata di Alessandro Pajola (14 punti e difesa tremenda su Adrian Banks) e Milos Teodosic (7 punti e 13 assist dalla panchina). Per la Effe, priva di Aradori e Fantinelli, arriva la quinta sconfitta in fila che la inchioda all'ultimo posto in classifica (1-7).

00:06:33, 6 Visualizzazioni, 33 minuti fa