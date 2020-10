Basket

Serie A, Highlights: Olimpia Milano-Virtus Roma 93-71

L'AX Armani Exchange Milano resta imbattuta in vetta alla classifica (4-0) risolvendo in maniera agevole la pratica Virtus Roma. Davide Moretti è top-scorer con 15 punti, seguito da Zach LeDay (14), Shavon Shields (12) e Kaleb Tarczewksi (11). Per Roma arriva invece la terza sconfitta consecutiva.

