Serie A, Highlights: Treviso-Cantù 89-82

La De'Longhi Treviso festeggia il secondo successo consecutivo in campionato e porta il proprio record in parità (3-3) imponendosi per 89-82 sull'Acqua San Bernardo Cantù nel recupero della quinta giornata di Serie A. Decisive le prestazioni di David Logan (23 punti) e Matteo Chillo (16 punti, career-high pareggiato).

00:05:51, 2 Visualizzazioni, 33 minuti fa