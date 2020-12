Basket

Serie A, highlights: UnaHotels Reggio Emilia-Fortitudo Lavoropiù Bologna 79-69

La UnaHotels Reggio Emilia si impone sulla Fortitudo Bologna nel recupero dell'ottava giornata per 79-69 grazie a una prestazione magistrale di Brandon Taylor, autore di 28 punti. Alla Effe, che resta all'ultimo posto in classifica, non servono i 17 punti a testa di Ethan Happ e Wesley Saunders.

