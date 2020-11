Meo Sacchetti sceglie l'usato sicuro per rinforzare la sua Fortitudo Bologna dopo un avvio deficitario in campionato e Champions League, dove l'Aquila ha raccolto un bilancio complessivo di 1-6 anche a causa degli infortuni che stanno accorciando in maniera pesante le rotazioni nelle ultime gare. A Bologna arriva Wesley Saunders, esterno statunitense di 197 cm, classe 1993, reduce da due stagioni disputate in Italia con la maglia di Cremona proprio agli ordini dello stesso coach Sacchetti, all'interno di un sistema in cui ha ricoperto un ruolo offensivo molto importante.

Saunders ha chiuso la sua prima stagione con la Vanoli a 11.6 punti, 6.6 rimbalzi e 3.3 assist a partita, vincendo una storica Coppa Italia e raggiungendo le semifinali playoff onorate con una bellissima serie contro la Reyer Venezia poi campione d'Italia. Nell'anno successivo si è migliorato ulteriormente, toccando i 14.0 punti e 3.4 assist in uno scacchiere in cui è stato spesso chiamato a fungere da prima punta in attacco assieme a Ethan Happ, altro giocatore che ritroverà con la Fortitudo.

Saunders aveva cominciato la stagione attuale con l'AS Monaco, in Eurocup, ma l'avventura oltralpe si è conclusa in maniera molto rapida per incomprensioni con allenatore e squadra che lo hanno portato presto ai margini delle rotazioni. Ora potrà recuperare i suoi istinti in un campionato che conosce molto bene, debuttando magari già sabato sera contro Treviso nell'anticipo della 7a giornata di Serie A (ore 20.30, LIVE-Streaming su Eurosport Player).

