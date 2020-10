Fortitudo Lavoropiù Bologna-AX Armani Exchange Milano 71-82

Di Daniele Fantini. Quinta vittoria in fila, leadership solitaria del campionato mantenuta, ma il +11 finale rischia di essere ingannevole sul reale andamento di una partita che Milano fatica molto per mettere nel sacco. In una serata segnata dalle grandi assenze (Punter, Micov e Delaney ancora out da una parte, Fantinelli e Happ, aggiuntosi alla metà del quarto periodo per un infortunio al polso, dall'altra), l'Olimpia accelera in maniera definitiva soltanto nei minuti conclusivi dopo aver sofferto anche un parzialone di 14-0 con cui la Fortitudo risponde, quasi in maniera improvvisa, al suo momento peggiore per portarsi in testa all'intervallo lungo (42-38).

Serie A Basket, Covid-19: rinviata Treviso-Cantù di Serie A 9 ORE FA

Decidono la profondità della panchina di coach Messina, la superiorità fisica a rimbalzo (48-32 con addirittura 21 offensivi), una difesa tenace nella ripresa, e le pennellate di Gigi Datome, fondamentale con 5 punti consecutivi e una gran palla per Kyle Hines per riaprire la forbice dopo aver visto la Effe rientrare nuovamente a contatto dal -11 con una fiammata di Withers e Banks (68-71 a 3' dalla sirena). Datome chiude con 16 punti dalla panchina aggiornando il proprio season-high in maglia biancorossa, ma è determinante su entrambi i lati del campo anche il lavoro di Shavon Shields e Kyle Hines. Il primo piazza 17 punti nonostante un inusuale 0/7 dall'arco e si spende in maniera totale in marcatura su Adrian Banks, mentre il secondo regala lezioni nel verniciato raccogliendo una doppia-doppia da 12 punti e 11 rimbalzi (6 offensivi) in soli 23'. Molto incisivo Michael Roll (13 punti con 3 triple), notevole qualche sprazzo di pura fisicità di Kaleb Tarczewski specialmente nel quarto periodo (5 punti, 8 rimbalzi), e interessante anche il lavoro di Riccardo Moraschini da playmaker puro: in maniera molto silente smazza 6 assist con 4 rimbalzi, gestisce la squadra nei momenti migliori tra primo e terzo quarto e chiude con un notevole +22 di plus/minus, miglior dato dell'intera Olimpia.

Gigi Datome decisivo contro la Fortitudo: segna 16 punti

La Fortitudo, da parte sua, ha la forza per resistere a due importanti tentativi di allungo avversari (28-38 alla metà del secondo periodo e 60-71 alla metà del quarto), restando sempre attaccata alla partita con intensità, grinta, energia e carattere. Sulla distanza pesano tantissimo, come detto, le assenze di Matteo Fantinelli e, soprattutto, di Ethan Happ, infortunatosi proprio nel suo momento migliore (10 punti, 7 rimbalzi): spuntata in attacco ed alleggerita in maniera eccessiva sotto canestro, alla Effe non basta più la grande forza mentale quando il divario tecnico-fisico diventa incolmabile. Pietro Aradori è top-scorer con 24 punti, 16 dei quali realizzati in un secondo quarto di puro fuoco, dove funge da principale terminale offensivo per forgiare quel parzialone di 14-0 che costringe l'Olimpia a ricostruire una nuova partita nella partita: la sua efficacia, però, cala in maniera vistosa nella ripresa, e con un Adrian Banks ben contenuto da Shields (solo 8 punti con 3/8 dal campo in una serata in cui è costretto a giocare per larghi tratti da playmaker), la Fortitudo non ha più armi per rispondere. Promosso Todd Withers (16 punti, 5 rimbalzi), così come Gherardo Sabatini, capace di fornire una dose energetica straordinaria dalla panchina per mettere in difficoltà anche un califfo come Sergio Rodriguez.

Bologna : Sabatini 3, Banks 8, Aradori 24, Withers 16, Happ 10; Palumbo 3, Fletcher 3, Totè 4, Mancinelli. N.e.: Dellosto, Simon. All.: Sacchetti.

: Sabatini 3, Banks 8, Aradori 24, Withers 16, Happ 10; Palumbo 3, Fletcher 3, Totè 4, Mancinelli. N.e.: Dellosto, Simon. All.: Sacchetti. Milano: Moraschini 3, Roll 13, Shields 17, Brooks, Hines 12; LeDay 7, Moretti, Rodriguez 9, Tarczewski 5,, Cinciarini, Datome 16. N.e.: Biligha. All.: Messina.

Highlights: Fortitudo Bologna-Olimpia Milano 71-82

* * *

Umana Reyer Venezia - Banco di Sardegna Sassari 99-92

A cura di Davide Fumagalli. Il big match della 5a giornata di Serie A al Taliercio va alla Reyer Venezia che supera 99-92 il Banco di Sardegna Sassari al termine di una sfida ben giocata, ad alto ritmo e inevitabilmente ad alto punteggio. Nella riedizione della finale Scudetto 2019 (vinta dall'Umana) e della Supercoppa 2019 (vinta dalla Dinamo), la squadra di Walter De Raffaele la spunta con merito, anche se nel finale rischia di gettare tutto facendosi rimontare dagli avversari, bravi a restare sempre in scia: a firmare il quarto successo dei lagunari in campionato è Michael Bramos, devastante con 28 punti, il suo massimo in A, mentre Fotu ne aggiunge 17 e Tonut 15. Secondo stop in cinque uscite invece per la Dinamo di Gianmarco Pozzecco, espulso poco prima della sirena finale per il secondo fallo tecnico: non basta la prova monstre da 29 punti di Benzdius, i 16 di Bilan e i 13 di Burnell.

Il match inizia subito con le marce molto alte, le squadre rispondono colpo su colpo, soprattutto è un duello tra Bramos e Bendzius che si scambiano canestri: alla fine del primo periodo è 15 a 14 per il lituano, ma a comandare è Venezia per 31-24 grazie ad una schiacciata di Watt e ad una bomba a fil di sirena di Chappell. Nel secondo periodo la Reyer ha buoni segnali da De Nicolao e Fotu, e tocca il massimo vantaggio sul 50-41, +9. Sassari resta a galla con qualche sprazzo di Tillman e Spissu, poi è Pusica ad insaccare la bomba che vale il -6, 50-44, all'intervallo lungo. Dopo la pausa negli spogliatoi la musica non cambia, l'Umana resta col naso avanti, ma il Banco di Sardegna è più pimpante e con un break di 9-0 con le triple di Burnell e Pusica va in vantaggio sul 67-65. La gara è apertissima e al 30' è parità sul 69-69.

Bramos abbatte Sassari con 28 punti, il suo record in A

Nell'ultimo quarto Sassari ha buone risposte dal giovane Treier che segna 7 punti praticamente filati per il -1 sul 78-77, lì però arriva un terrificante parziale di 14-2 di Venezia con le bombe di Tonut, Mazzola e due dell'incadescente Bramos, che vale il +13 e sembra chiudere il discorso. In realtà la Reyer si complica la vita, perde un paio di palloni sanguinosi e Bendzius infila la tripla del -3 sul 93-90. La rimonta degli ospiti non va però oltre, De Nicolao e compagni non tremano ai liberi, poi è Watt a firmare il canestro del definitivo 99-92, una giocata a fil di sirena che scatena le proteste di Gianmarco Pozzecco, espulso per il secondo fallo tecnico e poi con un leggero screzio con Julian Stone sulla strada verso il tunnel. La Reyer si gode le 13 bombe segnate mentre a Sassari non basta il 60% da due e il 23 su 28 ai liberi (14 su 20 per Venezia).

La prossima settimana la Reyer giocherà contro i turchi del Bahçesehir in Eurocup (mercoledì alle 20.30), poi domenica prossima avrà un altro big match in campionato contro la Virtus Bologna, sempre in casa e alle ore 17. Sassari invece giocherà in casa, sempre domenica 1 novembre, alle 19 contro Varese.

Umana Reyer Venezia : Bramos 28, Tonut 15, De Nicolao 5, Watt 10, Cerella, Mazzola 8, Vidamr, D'Ercole ne, Chappell 5, Casarin 2, Fotu 17, Stone 9. All. De Raffaele.

: Bramos 28, Tonut 15, De Nicolao 5, Watt 10, Cerella, Mazzola 8, Vidamr, D'Ercole ne, Chappell 5, Casarin 2, Fotu 17, Stone 9. All. De Raffaele. Banco di Sardegna Sassari: Bendzius 29, Bilan 16, Burnell 13, Spissu 10, Kruslin, S. Gentile ne, Gandini ne, Re ne, Devecchi, Tillman 4, Treier 10, Pusica 10. All. Pozzecco.

Highlights: Venezia-Sassari 99-92

* * *

Virtus Roma - Carpegna Prosciutto Pesaro 69-84

Seconda vittoria in campionato per la Carpegna Prosciutto Pesaro che si impone 84-69 al PalaLottomatica contro la Virtus Roma in quello che alla vigilia era un vero e proprio scontro salvezza, pur essendo soltanto alla 5a giornata di Serie A. La gara va con merito alla formazione di Jasmin Repesa che tocca un paio di volte il +20 e poi controlla fino alla sirena conclusiva n virtù dei 17 punti di Massenat, dei 16 di Robinson, e della doppia doppia da 16 e 10 rimbalzi di Cain. Per Roma è il quarto ko di fila dopo il successo al debutto con la Fortitudo Bologna: la squadra di Piero Bucchi rimonta fino a -5 con orgoglio nell'ultimo quarto ma poi cede di schianto sotto i colpi di Massenat. Il migliore è Baldasso, 17 punti, mentre Beane e Robinson ne aggiungo 16 e 14 rispettivamente.

Partono decisamente gli ospiti di coach Repesa, costruendo più volte alcuni mini-break capaci di lanciarli sul 3-9 dopo neanche 3’ di gara. La Virtus non riesce a sbloccarsi in attacco, collezionando palle perse e airball dalla lunga distanza, e così scivola sul -8 (7-15) con coach Bucchi costretto a ricorrere al primo timeout della serata. Roma riesce però a chiudere il 1° quarto con un bel 7-0, in cui capitan Tommaso Baldasso è bel protagonista, che la rimette totalmente in partita (14-18). I padroni di casa iniziano bene anche la frazione successiva, ma Carlos Delfino si carica sulle spalle l’attacco della Carpegna Prosciutto e, con 8 punti, la riporta a distanza di sicurezza (20-28 al 14’). I falli rendono problematiche le rotazioni tra i lunghi ospiti (Zanotti 3, Cain 2), ma ci pensano gli esterni a confezionare un break di 0-8 che lancia Pesaro sul provvisorio massimo vantaggio (22-38) a 2’ dalla fine del 1° tempo. Le bombe, compresa quella di Damir Hadzic che brucia la sirena di metà gara, confezionano il tentativo di rimonta della Virtus, consentendole di chiudere sotto di sole 8 lunghezze (32-40) la prima metà di gara.

Pesaro riparte decisamente meglio anche nella ripresa, specie grazie alle giocate di Justin Robinson e alle bombe di Marko Filipovity (3/3 a inizio ripresa), trovando così il nuovo massimo vantaggio (36-56) dopo neanche 5’ dal ritorno sul parquet. La Virtus trova punti solamente dalla coppia Baldasso-Hunt, mentre Pesaro sbaglia qualche libero di troppo, ma con la grandinata di triple piovuta in precedenza, riesce comunque a chiudere sul 49-63 il 3° quarto. Nell'ultimo periodo Roma ha un sussulto d'orgoglio: 10-0 con due triple e una penetrazione di Beane, e una magia di Baldasso per Cervi, e scarto di appena 5 punti sul 62-67. La Carpegna Prosciutto però non vuole correre rischi, Cain e Massenat trovano subito due canestri, poi la guardia americana segna altri 8 punti consecutivi e firma quel +16 sull'80-64 che chiude il discorso. Nel finale c'è ancora tempo per il nuovo +20 di Pesaro, poi è Baldasso da tre a fissare l'84-69 conclusivo.

Settimana prossima, 6a giornata, la Virtus Roma giocherà sabato sera alle 20 in casa della Germani Brescia, mentre Pesaro giocherà domenica 1 novembre alle 12 contro la Vanoli Cremona, un altro potenziale scontro salvezza.

Virtus Roma : Robinson 14, Baldasso 17, Beane 16, Wilson 6, Hunt 6, Farley ne, Telesca ne, Cervi 2, Hadzic 3, Biordi ne, Campogrande 5. All. Bucchi.

: Robinson 14, Baldasso 17, Beane 16, Wilson 6, Hunt 6, Farley ne, Telesca ne, Cervi 2, Hadzic 3, Biordi ne, Campogrande 5. All. Bucchi. Carpegna Prosciutto Pesaro: Zanotti 3, Robinson 16, Massenat 17, Tambone 2, Cain 16, Drell ne, Filloy 7, Serpilli ne, Filipovity 11, Mujakovic ne, Delfino 12, Basso. All. Repesa.

Highlights: Roma-Pesaro 69-84

* * *

Allianz Pallacanestro Trieste - Happy Casa Brindisi

A cura di Marco Arcari. Palla a due ore 19:30.

Trieste : All. Dalmasson.

: All. Dalmasson. Brindisi: All. Vitucci.

* * *

Dolomiti Energia Trentino - Vanoli Basket Cremona

A cura di Daniele Fantini. Palla a due ore 20:45.

Trentino : All. Brienza.

: All. Brienza. Cremona: All. Galbiati.

* * *

Serie A La Virtus risorge a Varese, Reggio Emilia stende Brescia UN GIORNO FA