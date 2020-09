È tempo di confessioni per la Formica Atomica del basket italiano Gianmarco Pozzecco: l‘attuale allenatore di Sassari si è raccontato nel suo libro “Clamoroso - La mia vita da immarcabile” e in una bella intervista con il collega Marco Imarisio del Corriere della Sera. Ne emerge il quadro di un uomo maturo a tal punto da non rinnegare il passato, riconoscendo gli errori ma al contempo rivendicando la necessità di esprimere a 360 gradi la propria natura di lucido e sano folle. Vediamo alcuni degli estratti più significativi.

Il passato e gli eccessi

“Ho fatto un sacco di cose stupide, spesso mi sono fatto male da solo. Un certo tipo di vita non mi appartiene più, ma è un passato che non rinnego. Sono stato un cretino? Io sono anche quel cretino che ero. Non è che sei sempre lo stesso, ognuno di noi contiene cose belle e brutte, errori. E prima di giudicare, forse bisognerebbe sempre conoscere, e sforzarsi di capire gli altri, i loro sbagli, i loro eccessi, la vita che hanno avuto. L’unica cosa che mi fa male è quando sento qualcuno dire che ero un cocainomane. Io non mi sono mai drogato nella mia vita. Mai. Ero pazzo? La gente veniva al palazzetto apposta per vedere me, sapeva che mi sarei inventato qualcosa”

Il cambiamento

“Ancora prima di incontrare Tanya, la donna che mi ha cambiato, ho realizzato che non ero felice per via della fama e della celebrità che mi dava il basket. Ero felice perché giocavo a basket. Quando si avvicina la linea d’ombra, il cambio di stagione, con la fine di quella vita, lo spogliatoio, l’adrenalina, il cameratismo, le lacrime di gioia o di rabbia, ecco, è allora che vedi chiaro e capisci quello che conta davvero. Essere un personaggio non ha reso la mia vita speciale. Giocare a basket, inseguire la mia passione, è l’unica cosa che mi manca. È un vuoto che può essere colmato solo da un figlio. Lo vorrei tanto”

La striscia record di vittorie (22 con Sassari, ndr)

“Ho avuto culo. Davvero. Una cosa che mi fa impazzire in Italia, è l’importanza che si dà all’allenatore, e non parlo solo di basket. Ce ne sono di due tipi: quelli che pensano di avere la ricetta per far vincere i giocatori, e quelli che invece pensano che siano sempre i giocatori a farti vincere. E se appartieni alla seconda categoria, ti prendi anche un po’ meno sul serio, che non fa mai male”

Basket o calcio: quella scelta

“Una sera di tanti anni fa. Casa mia a Trieste. Siamo seduti a tavola in terrazza, per pranzo. Ho 13 anni, e devo scegliere se giocare a pallacanestro in C1 nella squadra allenata dal mio papà, come mio fratello maggiore e più alto, oppure giocare a calcio in terza categoria con il Chiarbola. Io avevo già deciso. Basket, tutta la vita, anzi voglio che il basket diventi la mia vita. C’è solo da aspettare che papà torni a casa, e glielo dirò, facendolo felice. Almeno così immaginavo. Avevo le farfalle nello stomaco, non vedevo l’ora. Lui si sedette e non disse nulla. Io aspettavo il momento in cui mi avrebbe rivolto la parola, lo pregustavo, ma niente, non mi filava. Arrivati al caffè, quasi con nonchalance, si gira verso di me e mi dice: “Allora siamo d’accordo, vai a giocare a calcio, no?”. Fu come ricevere un pugno da Mike Tyson. Ko tecnico. Cosa risposi? Che obbedivo. Che avrei giocato a calcio. Poi mi alzai da tavola e tornai nella mia stanza, a piangere. E poi feci di testa mia, per la prima di una serie infinite di volte.”

L’altezza non conta

“Arrivo appena a un metro e ottanta. Sono sempre stato il più piccolo delle scuole che frequentavo con scarso profitto, forse perché ero scemo. Ero un tappo che voleva solo giocare allo sport dei giganti, più scemo di così...”

