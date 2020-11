Basket

Serie A, Sanders fa sparire il pallone e serve l'assist per Martin

Bellissima giocata di Victor Sanders nella partita vinta dalla sua Aquila Trento sulla Dinamo Sassari: galleggia in area fra tre avversari, nasconde il pallone e lo fa ricomparire per servire un assist che Kelvin Martin tramuta in canestro con fallo subito.

