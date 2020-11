Mentre la Reyer Venezia appoggia la proposta di Ettore Messina di dividere la stagione in due fasi, una prima dedicata alle competizioni nazionali e una seconda rivolta esclusivamente alle coppe a partire da marzo, Dinamo Sassari e Aquila Trento, impegnate rispettivamente in Champions League ed Eurocup, hanno visioni differenti della situazione e delle soluzioni attuabili.

Per il patron della Dinamo, Stefano Sardara, fermare la stagione non è un'opzione praticabile. La sua proposta è proseguire con i campionati nazionali mantenendo il format prefissato e dedicare delle bolle cadenzate nel corso dell'anno per lo svolgimento delle partite di coppa. Va detto che, a differenza di Eurolega che ha mantenuto lo stesso calendario a girone unico a 18 squadre dello scorso anno, la FIBA ha studiato un format più snello e con meno partite per la Champions League, proprio per ovviare alle problematiche dovute alla recrudescenza della pandemia che stiamo affrontando in queste settimane. Ecco le parole di Sardara, rilasciate alla Gazzetta dello Sport.

Serie A Reyer con Messina: "Finire stagione in modo flessibile" UN' ORA FA

"Fermare una competizione per quattro o cinque mesi è complicato e rischioso. Significherebbe affossarla, perché poi come si ripartirebbe? Con quale format? E, soprattutto, rivedremmo gli stessi roster? Meglio forse alternare campionato e coppa per periodi brevi creando bolle. Comprimere la stagione di Serie A sarebbe una botta dura per gli sponsor dei club che investono per avere visibilità, una delle poche risorse rimaste alla nostra pallacanestro. Penso che finché i protocolli e le scelte governative ci consentono di andare avanti bisogna farlo, offrendo il prodotto che era stato progettato all'inizio".

Il patron di Sassari ha poi proseguito, parlando a Tuttosport:

"Milano può fermare l'attività e riprendere, vista la proprietà, ma gli altri club non possono permetterselo. E se anche entrassimo in una bolla, perderemmo il 60% di quanto pattuito con gli sponsor. In Europa penso invece che sia venuto il momento per Eurolega e FIBA di superare le divergenze e sedersi attorno a un tavolo. Si potrebbe studiare una finestra in cui le società giocano una fase in bolla, mentre i campionati si fermano".

Highlights: Sassari-Varese 104-82

La linea di Trento: "Abbiamo doveri verso TV, sponsor e tifosi. Una bolla NBA non è applicabile"

Trento resta ancorata alle idee già espresse la scorsa settimana, quando la Virtus Bologna aveva avanzato l'ipotesi di uno stop dell'Eurocup. L'Aquila ha avuto problemi di contagi interni (Pascolo e Mezzanotte hanno saltato le ultime due partite di campionato) che l'hanno costretta a rinviare anche la partita della scorsa settimana di coppa contro Gran Canaria, ma la linea del gm, Salvatore Trainotti, resta quella della prosecuzione dei tornei nel rispetto del calendario e dei protocolli vigenti. Ecco le sue parole rilasciate a Tuttosport.

"La doverosa premessa è che le decisioni vanno prese dalle Leghe, ma l'aspetto importante della lettera di Messina è aver posto la questione. Se continuiamo a immaginare strategie per rendere equa questa stagione, sbagliamo. Ma come società abbiamo doveri nei confronti di partner, TV, sponsor, tifosi. Lo sport può avere anche una responsabilità sociale nel momento in cui molto si fermerà. Lo spettacolo può essere una valvola di sfogo. Detto questo, non possiamo vivere questa crisi come fine a se stessa, ma è l'occasione per elaborare un progetto a medio/lungo termine. La domanda è: cosa vogliamo essere fra cinque anni? Nell'immediato, invece, una bolla tipo NBA non mi pare applicabile".

Highlights: Milano-Trento 82-75

Eurolega Messina: "Sospendiamo Eurolega e le Coppe per 4 mesi" IERI A 10:16