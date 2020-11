Basket

Serie A, Sergio Rodriguez accende il derby: 8 triple, massimo in Italia

Sergio Rodriguez domina il derby vinto dalla sua AX Armani Exchange Milano per 89-71 sull'Acqua San Bernardo Cantù realizzando 24 punti con 8/10 dall'arco: è il maggior numero di triple segnate in una singola partita nella sua carriera in Italia con l'Olimpia.

00:01:42, 0 Visualizzazioni, 10 minuti fa