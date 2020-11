Basket

Serie A, Top 5: da Brunamonti a Danilovic, il quintetto più forte della Virtus Bologna

Roberto Brunamonti, Predrag Danilovic, Manu Ginobili, Renato Villata e Gus Binelli compongono, ruolo per ruolo, il quintetto più forte della storia della Virtus Bologna. Non perdere il derby contro la Fortitudo domenica 22 novembre, in LIVE-Streaming su Eurosport Player alle ore 18:00!

