Ospiti speciali per il sorteggio Giacomo Galanda e Alessandro Abbio (recentemente tornato alla Virtus Bologna, all’interno del settore giovanile). Dopo che Milano, Virtus Bologna, Venezia e Sassari si sono rispettivamente qualificate tramite i loro gironi , e con sforzi di differente natura (l’Olimpia non ha faticato, tutte le altre sì), questo è il quadro delle sfide che vedremo nell’impianto messo in piedi alla Fiera di Bologna, con ordine orario ancora da definire:

Il titolo della Supercoppa è detenuto dalla Dinamo Sassari, che lo scorso anno ha sconfitto in finale l’Umana Reyer Venezia al PalaFlorio di Bari, quando il formato era ancora quello delle Final Four. Ci volle un tempo supplementare per determinare il 101-94 finale.Le due semifinali saranno trasmesse in diretta sia su Eurosport 2 che su Eurosport Player, mentre la finale avrà la copertura in chiaro sul Nove.