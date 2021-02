Basket

Top 5: le migliori giocate della 19a giornata

BASKET - L'ultima giornata prima delle Final Eight di Coppa Italia ha già fatto capire quello ci aspetta al Forum. E chi non partecipa alle F8? Si è messo bene in mostra, chiedete a Gabriele Procida come si fa! Ecco le 5 migliori giocate dell'ultimo turno di campionato.

