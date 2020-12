Doveva essere la grande sfida della scorsa stagione, e in parte lo è anche stata, con quel successo della Virtus di fronte a oltre 10.000 spettatori alla Segafredo Arena che aveva dato una chiara impronta alla classifica, suggerendo la concreta possibilità di uno stravolgimento nei rapporti di forza rispetto al passato. Virtus Bologna-Olimpia Milano ritorna a un anno esatto di distanza (LIVE dalle 17.15 su eurosport.com ed Eurosport Player), agghindata a festa per il Natale e per il desiderio di riproporsi come match-clou della stagione e del campionato, nuovo campo di prova per misurare le ambizioni di una Segafredo partita più lenta in Serie A (7-4) ma non in coppa (10-0), dove la caccia a un posto in Eurolega è più feroce che mai.

Le posizioni in classifica sono invertite rispetto alla sfida del 2019 (Milano capolista, Virtus inseguitrice al terzo posto), ma il fascino della Grande Classica resta immutato, anche e soprattutto alla luce del duello tra due dei più grandi protagonisti del basket italiano di oggi, tornati a casa dopo tanti anni all'estero: Gigi Datome è ormai una colonna portante del progetto di Ettore Messina a Milano, mentre Marco Belinelli, pronto a debuttare dopo l'attesa evaporata nel match con Sassari, restituirà quel tocco vintage che stuzzicherà le corde di tanti appassionati. Già, perché Virtus-Olimpia è tornata a essere la Grande Classica per eccellenza del basket italiano, una sfida che ha riacceso una rivalità storica e mai sopita: con l'antipasto della finale di Supercoppa vinto da Milano, Virtus e Olimpia sono tornate a competere per trofei e scudetti, proprio come succedeva alla metà degli anni '90, periodo d'oro del basket italiano, con due semifinali playoff consecutive e una FinalFour di Coppa Italia.

Le semifinali del 1995: 3-2 Virtus con un grande Predrag Danilovic

Con due scudetti consecutivi già in bacheca, la Virtus Bologna targata Buckler apre la stagione 1994-95 ancora una volta come squadra da battere. Con Alberto Bucci in panchina, le V nere sono guidate in campo da Sasha Danilovic, capace di viaggiare a 27.8 punti di media in quella che sarebbe stata la sua miglior annata della carriera italiana come produzione offensiva. In un'epoca in cui sono ammessi soltanto due stranieri a roster, la Virtus punta su Joe Binion, big-man ormai a fine carriera ma con grande esperienza del nostro campionato (ex Livorno, Reggio Emilia e Pistoia). Il gruppo degli italiani è molto solido e variegato: ai veterani Roberto Brunamonti, Augusto Binelli, Flavio Carera e Riccardo Morandotti, si affiancano diversi giovani in rampa di lancio, come Alessandro Abbio, Claudio Coldebella e Paolo Moretti, che sarà il secondo miglior realizzatore di quella stagione con 13.6 punti di media.

La Virtus tiene fede allo status di favorita chiudendo la regular-season in vetta alla classifica (25-7), mentre l'Olimpia Milano, allora griffata Stefanel, è quarta (20-12). Entrambe usufruiscono del bye al primo turno dei playoff, e ai quarti eliminano rispettivamente Teorematur Roma (2-0) e Cagiva Varese (2-1), apparecchiando la tavola per l'incrocio in semifinale. L'Olimpia, reduce dal cambio al vertice con l'ingresso di Bepi Stefanel come sponsor e proprietario, schiera una squadra ricostruita con il trasferimento in blocco dei migliori giocatori di Trieste, da Ferdinando Gentile a Dejan Bodiroga, Gregor Fucka, Alessandro De Pol e Davide Cantarello.

Ne risulta una serie prettamente casalinga, senza colpi in trasferta. La Virtus prende il controllo vincendo gara-1 93-80 con un Sasha Danilovic subito on-fire (29 punti) ma l'Olimpia si vendica mettendo in cassaforte la prima al Forum 76-59, trascinata da un Dejan Bodiroga da 28 punti. Bologna torna in vantaggio in gara-3 (90-78 con 24 punti di Danilovic) ma perde la chance di chiudere la serie in trasferta, subendo il violento colpo di coda milanese: l'Olimpia pareggia i conti con un perentorio 96-71 in cui spicca un Fucka da 19 punti e 10 rimbalzi, seguito dai 13 a testa della coppia Sconochini-De Pol. La decisiva gara-5 torna a sorridere alle V nere: Bologna si impone 87-79 con 24 punti di Danilovic e 20 di Moretti e si qualifica alle finali-scudetto, dove conquisterà il 13° titolo della storia superando poi con un secco 3-0 la Benetton Treviso di Petar Naumoski, Orlando Woolridge, Stefano Rusconi e Riccardo Pittis, allenata da coach Mike D'Antoni.

Un'estate di grandi cambiamenti: dall'addio di Danilovic all'arrivo di Blackman a Milano

Orlando Woolridge sarà uno dei grandi colpi di mercato estivo della Virtus, destinata a perdere in un colpo solo Joe Binion (ritiro a 34 anni) e, soprattutto, Sasha Danilovic, volato in NBA per indossare la canotta dei Miami Heat (sarebbe poi tornato tre anni dopo). Woolridge, sbarcato in Italia nella stagione precedente dopo una lunga carriera NBA (14 stagioni) segnata da ottime stagioni e da problemi di droga altrettanto grandi, è reduce dai trionfi in Coppa d'Europa (la vecchia Coppa Saporta) e in Coppa Italia, dove viene eletto MVP della competizione: ala grande di 206 cm, è stato uno dei migliori schiacciatori dell'epoca, e un mago dell'alleyoop. L'altra grande pedina in entrata è Arijan Komazec, attaccante di razza purissima, arrivato dopo due grandi stagioni a Varese dov'era stato girato in prestito dal Panathinaikos: i suoi numeri in biancorosso convincono la Virtus a versare un buy-out per strapparlo alla squadra di Atene.

L'Olimpia, di contro, saluta Davide Pessina (accasatosi a Treviso), Hugo Sconochini (a Roma) e Walter Palmer, l'americano che aveva sostituito senza brillare Ed Stokes e Alec Kessler, poi dispersosi in Argentina al Ferro Carril Oeste. Arrivano (anzi, tornano) Marco Baldi e Marco Sambugaro dopo un'esperienza a Cantù ma, soprattutto, Rolando Blackman, l'uomo che sarà poi fondamentale per la conquista dello scudetto. A 36 anni, Blackman ha sulle spalle 13 stagioni NBA tra Dallas e New York chiuse a 18 punti di media e quattro convocazioni all'All Star Game: la benzina rimasta nelle gambe è relativa, ma tecnica, istinti offensivi e intelligenza cestistica sono di un livello superiore.

Final Four 1996: Milano si prende la rivincita in Coppa Italia

La regular-season non si scosta, però, da quella precedente: la Virtus, già vincitrice della prima edizione della Supercoppa (90-72 sulla Benetton Treviso con premio di MVP consegnato proprio a Orlando Woolridge) chiude in vetta con un record di 23-9, mentre l'Olimpia è quinta (19-13). Le scintille guizzano già ben prima dei playoff, con le FinalFour di Coppa Italia. Dopo essere andata in scena per dieci anni consecutivi al PalaMalaguti di Bologna e aver testimoniato tre affermazioni filate della Benetton Treviso, la kermesse si trasferisce al Forum di Assago, dove l'Olimpia ha la chance di tornare al successo a nove anni di distanza dall'ultimo trionfo del 1987. La semifinale propone l'atteso confronto con la Virtus Bologna, battuta sul filo di lana 83-82 con un tiro libero decisivo di Dejan Bodiroga, in una serata da 24 punti con 6/9 dall'arco di un Nando Gentile on-fire: Milano solleverà poi il trofeo imponendosi in finale sulla Mash Verona di Mike Iuzzolino 90-72, con Rolando Blackman eletto MVP del torneo.

Le semifinali del 1996: Dejan Bodiroga guida la rinascita di Milano

Olimpia e Virtus sono però destinate a ritrovarsi in semifinale-scudetto, proprio come nell'annata precedente, dopo i successi al primo turno dei playoff rispettivamente su Varese (2-0) e Pistoia (2-0). Il fattore-campo, decisivo nelle semifinali del 1995, salta però in gara-1, con l'Olimpia corsara al PalaMalaguti per 82-75: Dejan Bodiroga gioca una partita straordinaria da 26 punti e 15 rimbalzi, perfettamente supportato da Gregor Fucka (16) e Rolando Blackman (15). In gara-2, al Forum, Milano ha la chance di portarsi sul doppio vantaggio e non se la fa scappare: vittoria per 90-71 con 25 punti di Bodiroga, 20 di Flavio Portaluppi e 16 di Blackman. La Virtus resta nella serie aggiudicandosi gara-3 al termine di una partita molto tesa e a basso punteggio: 64-55 con 19 punti di Wooldridge e 13 di Komazec. Al ritorno al Forum, l'Olimpia sfrutta però il secondo match-point: dopo il 40-34 dell'intervallo lungo, la squadra di Bogdan Tanjevic prende in mano la partita a livello emotivo e dilaga trionfando 77-56 con 26 punti di Bodiroga e 13 di De Pol.

Il successo sulla Virtus permette a Milano di tornare in finale-scudetto dopo cinque anni, dove trova la Fortitudo Bologna di Carlton Myers e del grande ex, Sasha Djordjevic: sarà un sucesso per 3-1 in rimonta, con l'Olimpia a festeggiare il 25° scudetto della storia con la firma di un grande Dejan Bodiroga, destinato poi a lasciare la squadra e a proseguire una carriera ad altissimo livello in Europa tra Real Madrid, Panathinaikos e Barcellona, e tre trionfi in Eurolega.

Virtus Segafredo Bologna-AX Armani Exchage Milano oggi: dove vedere la partita

Segafredo Virtus Bologna-AX Armani Exchange Milano sarà trasmessa in LIVE-Streaming su Eurosport Player domenica 27 dicembre dalle ore 17.15, con il commento di Niccolò Trigari.

