Amedeo Della Valle è nuovamente un giocatore della Pallacanestro Brescia. L'MVP della LBA Serie A 2021-22 ha infatti deciso di EuroLega. I rumor di mercato lo avevano accostato prima ad Alba Berlino e Bayern Monaco; successivamente era sembrata caldissima la pista che portava alla Segafredo Virtus Bologna, ma alla fine Della Valle ha deciso di tornare "a casa". La notizia, in sé e per le modalità in cui si è sviluppata, ha del clamoroso:è nuovamente un giocatore della. L'MVP della LBA Serie A 2021-22 ha infatti deciso di ritornare alla Germani , dopo la rescissione contrattuale dello scorso giugno per tentare di giocarsi le proprie carte al tavolo dell'. I rumor di mercato lo avevano accostato prima ad; successivamente era sembratache portava alla, ma alla fine Della Valle ha deciso di tornare "a casa".

"Ho un bellissimo rapporto con Mauro e siamo rimasti in contatto tutta l'estate. Ho deciso di tornare qui perché eravamo già d'accordo che, se non avessi trovato un'occasione giusta, Brescia sarebbe stata casa mia. Sono contento di essere tornato e di aver ricevuto tanti messaggi durante l'estate. Non avevo parlato fino a oggi, ma sono felice di essere qua e voglio ringraziare tutti. Per me sarà un grandissimo onore e una grande responsabilità rappresentare la Germani anche nel prossimo anno". Così si è espressa la guardia Azzurra nella conferenza di presentazione.

Ad

Brescia dietro le quinte: intervista doppia con David Moss e Amedeo Della Valle

Serie A Amedeo Della Valle si separa dalla Germani Brescia? 09/06/2022 A 12:56

"Incredibile come sia nato tutto così improvvisamente, un'operazione scaturita in queste ore. Avevamo un programma ben chiaro, sia a livello tecnico che di budget, ma Faustino Ferrari è intervenuto per questo upgrade, per questo extra-budget su Della Valle. Un ringraziamento va a lui, un altro ad Amedeo, la cui situazione è stata vista in modo poco adeguato o, per lo meno, non siamo abituati a comportamenti che definisco "dignitosi", come quello che ha avuto Della Valle, nel mondo dello sport", queste le prime dichiarazioni di patron Mauro Ferrari nella conferenza stampa indetta ad hoc per "ripresentare" Della Valle.

Oltre a Della Valle e Mitrou-Long: gli artefici del terzo posto di Brescia

"Il comportamento di Amedeo è stato dignitoso, da uomo prima che da atleta. Ha fatto un anno straordinario e imprevedibile, come tutta la squadra. Da questo anno si è usciti con una certa convinzione e, a 28 anni, con la voglia di provare l'EuroLega. Amedeo è uscito da una situazione in cui tanti di noi avrebbero pensato la stessa cosa. Lì è uscito l'uomo serio ed educato, perché avrebbe potuto stare al suo posto, non mettere nulla in discussione, vedere se qualche squadra di EuroLega l'avrebbe cercato e, a quel punto, arrivare in questo periodo della stagione per dirci che se ne sarebbe andato. Lui si è anteposto il problema per non voler mettere in difficoltà Pallacanestro Brescia, comportandosi da signore e mantenendo la parola data. Ha detto che, se fosse tornato in Italia, Brescia sarebbe stata la sua prima scelta e così è stato. Amedeo Della Valle sarà così un giocatore importante per Brescia, in quel progetto triennale di cui abbiamo sempre parlato".

Serie A Germani Brescia, ancora con Della Valle e Mitrou-Long? 24/05/2022 A 13:12