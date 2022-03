infortunio al ginocchio sinistro patito da Andrea Pecchia, durante la sfida tra Vanoli Basket Cremona e Nutribullet Treviso - vinta dai padroni di casa col rottura del legamento crociato anteriore con lesione distrattiva del collaterale mediale. Una mazzata per il giocatore, il quale dovrà così presumibilmente dire addio anche al sogno europeo con l'Italbasket di coach Meo Sacchetti, visto che i tempi di recupero da un infortunio simile sono stimati in almeno 6 mesi. Ad Andrea vanno ovviamente i nostri migliori auguri per una completa e rapida guarigione, sperando di rivederlo il prima possibile sul parquet. Una di quelle notizie che non si vorrebbero mai scrivere, specialmente perché riguarda un cestista italiano che si stava ulteriormente consacrando anche in ottica Nazionale. L'patito da, durante la sfida tra- vinta dai padroni di casa col punteggio di 74-67 - è gravissimo. La sentenza della risonanza magnetica, eseguita questa mattina, è infatti dicon lesione distrattiva del collaterale mediale. Una mazzata per il giocatore, il quale dovrà così presumibilmente dire addio anche alcon l'Italbasket di coach Meo Sacchetti, visto che i tempi di recupero da un infortunio simile sono stimati in. Ad Andrea vanno ovviamente i nostri migliori auguri per una completa e rapida guarigione, sperando di rivederlo il prima possibile sul parquet.

Fa tutto Pecchia: rubata e assist dietro schiena per Tinkle

Una notizia pessima anche per Cremona, in piena lotta salvezza soprattutto con Fortitudo Bologna e Napoli. Attualmente, la squadra allenata da Paolo Galbiati, si trova all'ultimo posto in classifica con 12 punti, due in meno della Effe e quattro rispetto alla GeVi. Il successo contro Treviso ha ridato entusiasmo a tutto l'ambiente, che si trova però ora alle prese con questa grave defezione. Pecchia stava infatti viaggiando a 11 punti, 5.3 rimbalzi e 2 assist di media, tirando col 56% da due punti e confermandosi valore aggiunto nel roster cremonese. Il 9 gennaio scorso, nel match contro il Banco di Sardegna Sassari, aveva realizzato 28 punti, 9 rimbalzi e 5 assist, mettendo insieme un 48 di valutazione che, sui parquet italiani, non si vedeva dal gennaio 2015. Paradossalmente, in quel turno di campionato anche Milos Teodosic, playmaker della Virtus Segafredo Bologna, era rimasto vittima di un infortunio al ginocchio sinistro, scivolando sugli adesivi posto sul parquet della Unipol Arena.

Classe operaia al potere: la serata da record di Andrea Pecchia

