MVP della Serie A 2021-22! Amedeo Della Valle trascina infatti la Germani Brescia anche in successo (104-97) sul Banco di Sardegna Sassari dopo una prova sontuosa a 360° per la squadra di coach Magro. La guardia italiana firma 30 punti (17 nel 1° quarto), nuovo career-high nei PO, con 5/11 da tre, assistito alla perfezione dalle sfuriate di Nazareth Mitrou-Long (24 punti e 9 assist) ma anche dagli exploit di Tommaso Laquintana (11) e dalle preziose giocate di un John Brown sempre più inserito negli schemi della Leonessa. La Dinamo lotta finché può, ma paga un'incredibile serie di palle perse e il 14-0 subito nel 2° quarto, così come il 28% da tre punti di squadra, quest'ultimo dato che vanifica il grande lavoro dei lunghi, guidati ovviamente da Miro Bilan (22+11 rimbalzi). Non accenna ad abdicare l'della Serie A 2021-22!trascina infatti laanche in gara-1 di Playoff Scudetto, nelsuldopo una prova sontuosa a 360° per la squadra di coach Magro. La guardia italiana firma, nuovo career-high nei PO, con 5/11 da tre, assistito alla perfezione dalle sfuriate di(24 punti e 9 assist) ma anche dagli(11) e dalle preziose giocate di unnegli schemi della Leonessa. La Dinamo lotta finché può, ma paga un'incredibile serie die il 14-0 subito nel 2° quarto, così come il 28% da tre punti di squadra, quest'ultimo dato che vanifica il grande lavoro dei lunghi, guidati ovviamente da(22+11 rimbalzi).

Comincia così con una vittoria la carriera in panchina di coach Alessandro Magro ai Playoff di Serie A e il tecnico sa di aver ottenuto anche questa sera le risposte che cercava dai suoi cestisti. Per Piero Bucchi, alla panchina numero 88 in post-season e sempre in Top-5 nella graduatoria all-time degli allenatori pluripresenti, un k.o. che non sminuisce però le potenzialità della sua squadra. Brescia ha infatti dominato in molti frangenti di questa gara-1, ma Sassari ha dimostrato di poter avere le carte in regola per rendere molto avvincente, combattuta e lunga questa serie di quarti di finale.

Amedeo Della Valle parte fortissimo: 17 punti nel primo quarto

La partita

Subito grande intensità da parte di entrambe le squadre, con Sassari che lavora meglio in transizione e si garantisce mismatch nel gioco spalle a canestro dei propri lunghi. Difensivamente la Dinamo si “perde” però due volte Della Valle nell’angolo sinistro e l’MVP della stagione regolare non fa sconti, firmando le due triple che valgono il 6-5 dopo 4’ di gara. Una scellerata idea di Michael Cobbins regala ben 4 tiri liberi a Bilan e complica le rotazioni di coach Magro, perché anche Christian Burns è già gravato di 2 falli personali a metà 1° quarto. Il break degli ospiti si amplia fino allo 0-8, dal momento che la Leonessa non segna per circa 2’, ma il rientro sul parquet di Della Valle spariglia le carte in tavola. L’ex-Milano firma 17 punti nella frazione, con uno show impressionante di penetrazioni concluse con movimenti anni ’80, e guida i compagni fino alla completa rimonta (24-24) del 10’ di gara, anche perché il 2/8 da tre e i 6 turnover frenano gli ospiti. Il break dei padroni di casa si allunga fino al 14-0, propiziato soprattutto da un’incredibile serie di palle perse degli avversari e alle magate difensive di Tommaso Laquintana, per il 35-24 al 12’.

Tommy Laquintana va a bersaglio prima della sirena del terzo periodo

Sassari non ci capisce praticamente più nulla, cadendo completamente nelle trappole difensive a tutto campo della squadra allenata da Alessandro Magro, e scivola più volte a -14. Solo l’eccessiva foga agonistica impedisce alla Germani di ipotecare la prima metà di gara e genera sostanzialmente un tentativo di rimonta ospite. Bilan e Burnell fanno infatti valere il fisico nel gioco spalle a canestro e ricuciono le distanze fino al 48-45 (18’), mentre gli animi di alcuni giocatori bresciani si scaldano un po’ troppo. In fin dei conti per Sassari è un affare andare a riposo sul -5 (52-47), visti anche il 2/11 da tre e le 14 palle perse di squadra. In apertura di ripresa sono ancora le triple di Kenny Gabriel a impedire il concretizzarsi effettivo della rimonta ospite, ma nell’11-0 casalingo c’è ovviamente di nuovo la firma di Della Valle per il 64-51 provvisorio. Coach Bucchi prova ad alternare difese a uomo a quelle a zona ma la solfa non cambia, col Banco che sembra aver riperso smalto difensivo. Mitrou-Long raccoglie la staffetta da Della Valle e comincia a martellare dalla lunga distanza, realizzando triple che spezzano ulteriormente gli equilibri, vanificano il solito, grande lavoro di Bilan e permettono ai suoi di ritoccare il +14 in diverse occasioni.

Logan si risveglia improvvisamente dal torpore e firma uno 0-8 quasi tutto personale, ma Laquintana gli replica col 5-0 che chiude il 3° quarto fissando il punteggio sul 79-68. La Dinamo stringe di nuovo le maglie difensive e chiude al meglio le penetrazioni di Mitrou-Long, ritrovando un po’ anche il tiro da tre ed Eimantas Bendzius (1/8 dal campo fino al 31’) per l’83-77. Un fallo antisportivo di Moss costa caro alla Germani, perché genera lo 0-5 di Bendzius con cui Sassari si rifà sotto (90-86) e tiene apertissimi anche gli ultimi 4’ di gara. Il risveglio totale della coppia Bendzius-Logan non basta però al Banco di Sardegna, dal momento che John Brown carbura definitivamente nei momenti clou e realizza le giocate che tengono a distanza di sicurezza i padroni di casa. Brescia festeggia un’altra grande vittoria stagionale e comincia nel miglior modo possibile questi Playoff. La serie contro Sassari rimane comunque tutt’altro che scontata e prevedibile.

Il tabellino

Germani Brescia - Banco di Sardegna Sassari 104-97

Brescia : Brown 11, Gabriel 7, Mitrou-Long 24, Mobio n.e., Petrucelli 6, Della Valle 30, Eboua, Parrillo, Cobbins 2, Burns 4, Laquintana 11, Moss 9. All. Magro.

: Brown 11, Gabriel 7, Mitrou-Long 24, Mobio n.e., Petrucelli 6, Della Valle 30, Eboua, Parrillo, Cobbins 2, Burns 4, Laquintana 11, Moss 9. All. Magro. Sassari: Pitirra n.e., Bilan 22, Logan 22, Robinson 11, Kruslin 1, Gandini n.e., Devecchi 3, Treier, Burnell 14, Bendzius 15, Gentile 5, Diop 4. All. Bucchi.

