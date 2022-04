Incredibile in quel di Varese! Tramite social network, la Openjobmetis ha infatti comunicato l'esonero di coach Johan Roijakkers, a causa di una condotta tenuta dal tecnico e non in linea coi princìpi del club. Una notizia che rappresenta un fulmine a ciel sereno, visto il rendimento dei biancorossi dopo il cambio in panchina, col tecnico olandese che, verso metà gennaio 2022, aveva rilevato il posto occupato fino a quel momento da Adriano Vertemati. Arrivato a Varese, Roijakkers aveva dato avvio a una rivoluzione tecnica che ha portato a risultati incredibili, con 7 vittorie in otto partite a cavallo tra 14ª giornata d'andata e 22ª di ritorno (inframezzate da recuperi a causa del Covid).

Alberto Seravalli, allenatore che aveva già guidato Varese nella vittoria (76-68) sull'Umana Reyer Venezia al 14° turno di regular season. La Openjobmetis, che attualmente occupa il 10° posto in classifica con 22 punti (record di 11-15), è in piena lotta Playoff e questo ennesimo cambio di guida tecnica potrebbe pesare non poco sul prosieguo di stagione regolare. Il momento non è peraltro dei migliori anche a livello di risultati, visto che i biancorossi sono in striscia negativa dopo i k.o. rimediati contro la La prima squadra varesina è stata così affidata ad, allenatore che aveva già guidato Varese nella vittoria (76-68) sull'al 14° turno di regular season. La Openjobmetis, che attualmente occupa ilin classifica con(record di 11-15), è in piena lotta Playoff e questopotrebbe pesare non poco sul prosieguo di stagione regolare. Il momento non è peraltro dei migliori anche a livello di risultati, visto che i biancorossi sono indopo irimediati contro la Nutribullet Treviso (80-89) e, ieri sera nel recupero della 16ª giornata, contro l'Allianz Pallacanestro Trieste (76-92)

