3° posto in classifica al termine della regular season, con un ruolino di marcia da 21 vittorie in 30 partite, la Germani Brescia si trova già a doversi interrogare sul proprio futuro. Non certo quello societario, dove il nuovo organigramma sembra aver trovato una stabile quadratura e intenzionato a replicare quanto di buono fatto in questo 2021-22. Semmai, in termini di roster. Innegabile che la stagione della Leonessa sia stata caratterizzata soprattutto dagli Amedeo Della Valle e Nazareth Mitrou-Long a comporre uno dei backcourt più elettrizzanti e prolifici dell'intera Serie A. Su entrambi i giocatori cominciano però già a circolare importanti rumors di mercato, che li vedrebbero lontani da Brescia nella prossima stagione. Al termine di una grande stagione , non soltanto per il record societario di vittorie consecutive in Serie A e per Ilin classifica al termine della regular season, con un ruolino di marcia da, lasi trova già a doversi interrogare sul proprio futuro. Non certo quello societario, dove il nuovo organigramma sembra aver trovato una stabile quadratura e intenzionato a replicare quanto di buono fatto in questo 2021-22. Semmai, in termini di. Innegabile che la stagione della Leonessa sia stata caratterizzata soprattutto dagli "Splash Brothers" del Bel Paese , cona comporre uno dei backcourt più elettrizzanti e prolifici dell'intera Serie A. Su entrambi i giocatori cominciano però già a circolare importanti rumors di mercato, che li vedrebbero lontani da Brescia nella prossima stagione.

Per Mitrou-Long, secondo bresciacanestro.com, sarebbe in dirittura d'arrivo l'accordo col Panathinaikos, oltre alla concreta possibilità di ottenere anche il passaporto greco. Il playmaker canadese, classe 1993, qualche mese fa aveva dichiarato che gli sarebbe piaciuto molto poter rimanere a Brescia, ma è evidente che la stagione disputata ha attivato i radar di diversi club, alcuni anche di EuroLega, per tentare di firmarlo. Su Della Valle pare esserci invece l'interesse dei due top-club tedeschi. Alba Berlino e Bayern Monaco paiono infatti intenzionati a investire sull'MVP della Serie A 2021-22 per la prossima annata, con la carta EuroLega che potrebbe avere un peso nelle decisioni di Della Valle.

John Brown pare in partenza. Sul centro statunitense, dopo i AS Monaco di Mike James, pronto a investire circa un milione di € per la prossima stagione. Patron Mauro Ferrari, una settimana fa ai microfoni di Rai Sport, ha dichiarato che il contratto di Della Valle è blindatissimo e il giocatore sarà perno della Leonessa anche nella stagione 2022-23, ovviamente sempre sotto la guida tecnica di coach Alessandro Magro. Resta però il dubbio sugli altri due fenomenali giocatori, anche se Mitrou-Long, via social, ha chiuso la lettera di saluto ai tifosi con un emblematico "Spero che vi abbiamo resi orgogliosi. Grazie per aver reso questo primo anno così speciale, Brescia". Anchepare in partenza. Sul centro statunitense, dopo i rumor di mercato di qualche settimana fa, pare esserci l'di Mike James, pronto a investire circa unper la prossima stagione. Patron Mauro Ferrari, una settimana fa ai microfoni di, ha dichiarato che il contratto die il giocatore sarà perno della Leonessa anche nella stagione 2022-23, ovviamente sempre sotto la guida tecnica di coach Alessandro Magro. Resta però il dubbio sugli altri due fenomenali giocatori, anche se, via social, ha chiuso la lettera di saluto ai tifosi con un emblematico "".

I numeri dei tre giocatori in campionato

Amedeo Della Valle : 33 partite, 18.0 punti e 3.8 rimbalzi di media, tirando col 54% da 2 e il 40% da tre punti.

: 33 partite, 18.0 punti e 3.8 rimbalzi di media, tirando col 54% da 2 e il 40% da tre punti. Nazareth Mitrou-Long : 33 partite, 17.5 punti, 4.3 rimbalzi e 5.0 assist di media, tirando col 51% da due e il 36.4% da tre punti.

: 33 partite, 17.5 punti, 4.3 rimbalzi e 5.0 assist di media, tirando col 51% da due e il 36.4% da tre punti. John Brown: 7 partite, 9.3 punti e 5.6 rimbalzi di media, tirando col 51% da due punti.

Oltre a Della Valle e Mitrou-Long: gli artefici del terzo posto di Brescia

