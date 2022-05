Marco Belinelli! La guardia Azzurra rimonta sostanzialmente da solo la 19 punti (12 di fila) nel 4° quarto e lanciando la Virtus Segafredo Bologna al 77-73 in gara-1 di semifinale Playoff Scudetto. Nell'anniversario dello Scudetto della stella, visto che il 27 maggio 1984 l'allora Granarolo allenata dal compianto Alberto Bucci espugnava il Palazzone di San Siro con punteggio peraltro simile (77-74) superando la Simac Milano, la squadra di coach Scariolo vince una partita complicata e di rincorsa, in cui i Leoni di coach Ramondino hanno giocato al massimo delle loro possibilità e sono stati traditi soltanto dalle palle perse (14) e dalla tripla dentro-fuori di Luca Severini, con cui il lungo bianconero avrebbe sostanzialmente forzato l'overtime. Indescrivibile! La guardia Azzurra rimonta sostanzialmente da solo la Bertram Derthona Basket Tortona , realizzando qualcosa comee lanciando laalin gara-1 diScudetto. Nelldello, visto che il 27 maggio 1984 l'allora Granarolo allenata dal compianto Alberto Bucci espugnava il Palazzone di San Siro con punteggio peraltro simile (77-74) superando la Simac Milano, la squadra di coach Scariolo vince una partita complicata e di rincorsa, in cui idi coach Ramondino hanno giocato al massimo delle loro possibilità e sono stati traditi soltanto dallee dalla, con cui il lungo bianconero avrebbe sostanzialmente forzato l'overtime.

14° di fila considerando la striscia cominciata nella Serie A 2020-21 e vincono quella che, solitamente, è la sfida con maggiori incognite in qualsiasi serie, 25 punti in 21' effettivi con 8/17 dal campo e 5/8 ai liberi, buona prova del solito Mouhammadou Jaiteh (13 punti e 6 rimbalzi) e impatto devastante, seppur a intermittenza, di Milos Teodosic sfiora la doppia-doppia con 10 punti (2/5 da tre) e 9 assist a referto. Al Derthona non bastano i 16 punti di Jamarr Sanders (4/5 da tre) e neppure i 21 assist di squadra. Le Vu-Nere si godono così un altro successo in post-season, ilconsiderando la striscia cominciata nella Serie A 2020-21 e vincono quella che, solitamente, è la sfida con maggiori incognite in qualsiasi serie, ovvero gara-1 . Oltre a Belinelli, autore dieffettivi con 8/17 dal campo e 5/8 ai liberi, buona prova del(13 punti e 6 rimbalzi) e impatto devastante, seppur a intermittenza, di Toko Shengelia (11+9), mentre anchesfiora la doppia-doppia con 10 punti (2/5 da tre) e 9 assist a referto. Al Derthona non bastano i(4/5 da tre) e neppure i 21 assist di squadra.

Finta e tripla allo scadere dei 24", chirurgico Belinelli

La partita

L’approccio delle Vu-Nere è da squadra che ha ben chiare nella propria mente le idee su come giocare una semifinale Scudetto. Teodosic ricama subito nei giochi a due con Shengelia e il georgiano, spalle a canestro, diventa un rebus per la difesa di Mike Daum. Il lungo del Derthona parte con 0/3 dal campo, ma comunque soluzioni offensive ben costruite, e così la Virtus allunga sul 10-2 dopo neppure 3’ di gara. La difesa della Segafredo fa la differenza, forzando molti turnover degli ospiti e chiudendo a doppia mandata il pitturato. Gli ingressi di Belinelli e Amedeo Tessitori animano ulteriormente gli 1vs1 dei padroni di casa, che forzano il primo timeout di coach Ramondino sul 19-10 a 2’ dalla fine del parziale. Il finale di frazione premia però la Bertram, trascinata soprattutto dai giochi a due tra Ariel Filloy e Jalen Cannon fino al 21-16 del 10’ di gioco.

Mike Daum vola in contropiede e inchioda a una mano

A inizio 2° quarto è ancora Filloy a fare la differenza, stavolta mettendosi in proprio dal palleggio o con intelligenti penetrazioni. La Virtus comincia invece con un 1/9 dal campo, anche perché la difesa di Tortona aumenta sensibilmente, e il 2/2 in lunetta di Daum frutta il primo vantaggio ospite di serata (24-25 al 14’). I ritmi di gioco calano sensibilmente, soprattutto per la squadra di coach Scariolo; il tecnico bresciano deve così rimettere sul parquet i suoi “titolari” per evitare che i cestisti allenati da Ramondino prendano tra le proprie mani l’inerzia di questo match. JP Macura ha però progetti diversi e, con 8 punti nel quarto compresa la tripla finale, rilancia le ambizioni ospiti (35-38) all’intervallo, anche perché Bologna paga lo 0/10 da tre punti nei secondi 10’. L’8-0 firmato Teodosic-Weems-Jaiteh e la nuova sequenza di palle perse di Tortona, risvegliano la Segafredo Arena e rimettono avanti nel punteggio la Virtus. Il Derthona non segna per quasi 3’ e a pagare la cauzione per tutti ci pensa Sanders: due triplone in fila (4/4 da tre al 25’) e nuovo vantaggio ospite sul 43-47.

Chris Wright insacca un canestrone più fallo subito

I falli subiti e i conseguenti viaggi in lunetta ominciano a fare la differenza in favore delle Vu-Nere, con la squadra di coach Scariolo che riprende a controllare bene i tabelloni e trova in Jaiteh il giocatore cui aggrapparsi. Le percentuali tradiscono però ancora tanto i padroni di casa, specie un tiro pesante in cui Bologna non trova mai continuità (1/5 nel 3° quarto), e diventa così fondamentale il 7/7 dalla lunetta nella frazione. Wright firma invece il potenziale 2+1 con annessi effetti speciali, che vale così il 51-55 al 30’ di match. I 10' restanti diventano teatro di un one-man show senza senso da parte di Belinelli: 19 punti, di cui 12 consecutivi, per rispondere alle sfuriate di Cannon - quest'ultimo più che degno sostituto di un Tyler Cain impalpabile stasera - e numeri da giocoliere per rimontare anche dal -7 e lanciare la Virtus al successo. Severini avrebbe la tripla per prolungare una bella partita all'overtime, ma la sfera viene letteralmente sputata dal ferro quando sembrava ormai destinata a entrare e la Segafredo Arena può esultare di gioia.

Teodosic con l'assist, Belinelli con la tripla decisiva

Il tabellino

Virtus Segafredo Bologna - Bertram Derthona Basket Tortona 77-73

Bologna : Cordinier 4, Tessitori 2, Mannion n.e., Belinelli 25, Pajola 2, Hervey, Ruzzier n.e., Jaiteh 13, Shengelia 11, Hackett 3, Weems 7, Teodosic 10. All . Scariolo.

: Cordinier 4, Tessitori 2, Mannion n.e., Belinelli 25, Pajola 2, Hervey, Ruzzier n.e., Jaiteh 13, Shengelia 11, Hackett 3, Weems 7, Teodosic 10. . Scariolo. Tortona: Mortellaro n.e., Wright 6, Cannon 9, Tavernelli n.e., Filloy 9, Mascolo 5, Cattapan n.e., Severini 9, Sanders 16, Daum 7, Cain, Macura 12. All. Ramondino.

Highlights Gara-1: Virtus Bologna-Tortona 77-73

* * *

