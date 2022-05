Max Menetti sulla panchina della Unahotels Reggio Emilia. L'allenatore friulano, classe 1973, torna così alla Pallacanestro Reggiana dopo Il Resto del Carlino, Menetti avrebbe firmato un biennale con opzione per il terzo anno (2+1) e ora si prepara con entusiasmo al ritorno effettivo in biancorosso, come dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione: "Non potevo rifiutare Reggio Emilia, ma non per quello che è stato, ma per quello che sarà. Dopo aver chiuso una bellissima esperienza a Treviso volevo una squadra che facesse le coppe, perché è il livello a cui voglio ambire e sarei stato pronto anche a star fermo pur di aspettare questa occasione". É cominciata ieri l'avventura 2.0 di coachsulla panchina della. L'allenatore friulano, classe 1973, torna così alla Pallacanestro Reggiana dopo quasi 4 anni alla guida della Nutribullet Treviso , di cui è stato capo-allenatore fino allo scorso aprile. Secondo, Menetti avrebbe firmato unper il terzo anno (2+1) e ora si prepara con entusiasmo al ritorno effettivo in biancorosso, come dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione: "".

Alla guida della Pallacanestro Reggiana, Menetti ha già conquistato la Legadue 2011-12, l'EuroChallenge 2013-14 e la Supercoppa Italiana 2015, allenando "È un grande nuovo inizio, una sfida con una nuova proprietà. Da questo punto di vista, o restavo a sfogliare l’album dei ricordi e delle cose che son state, oppure insieme a tutto l’ambiente ed a questa nuova società mi mettevo in moto per scrivere nuove e fantastiche pagine della storia di questo Club. Credo fosse destino che non tornassi dal PalaBigi da avversario, visto che non è mai successo in questi quattro anni". Certo il nuovo arrivo in panchina, ora Reggio Emilia deve guardare al roster, dove diversi giocatori sono finiti nei radar di altri club. Andrea Cinciarini pare essere corteggiato dalla Dolomiti Energia Trentino e potrebbe uscire dal contratto per sondare il mercato della LBA secondo quanto riferisce Sportando, mentre Mikael Hopkins potrebbe rinnovare con un accordo annuale, anche se sul centro pesa sempre l'incognita delle sirene di EuroLega.

Ad

Andrea Cinciarini come nessuno: due triple doppie in due mesi

Serie A Cinciarini e Reggio Emilia: "Futuro? Valuteremo con calma" 21/05/2022 A 14:01

Come riportato dal sito ufficiale del club, la conferenza stampa di presentazione di Menetti è stata aperta dalle parole dell'Amministratore Delegato Alessandro Dalla Salda, il quale ha voluto anzitutto ringraziare coach Caja per l'entusiasmante stagione appena conclusasi: "Il primo pensiero è rivolto a coach Caja, con cui abbiamo condiviso 15 mesi molto intensi. A lui un ringraziamento da parte di tutto il Club per gli importanti risultati ottenuti, a partire dalla salvezza dell’anno scorso fino alla splendida stagione appena terminata. La decisione di non proseguire con lui non è stata presa a caldo, ma maturata con i dirigenti e soci nel corso del tempo. Abbiamo ritenuto che questo mini-ciclo fosse esaurito, ottenendo a nostro giudizio il massimo possibile. Volevamo voltare pagina e farlo con una scelta che ci proiettasse nel futuro con un altro allenatore. La convergenza con coach Menetti è stata totale e ci dà fiducia per quel che riguarda la condivisione delle strategie, i programmi, la comunicazione e gli obiettivi. È una grande sfida ma siamo contenti di intraprenderla con Max".

Caja: "Il gruppo è tutto, ma oggi c'è una perdita di passione"

Serie A Una serie da 3-0 netto: Milano simbolo di solidità ritrovata 20/05/2022 A 16:35