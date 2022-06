Jordan Mickey, la Virtus Segafredo Bologna starebbe monitorando anche la situazione relativa a Donatas Motiejunas, secondo quanto si legge nelle pagine dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Prosegue la ricerca di un big-man per ristrutturare il roster in vista della prossima stagione di Eurolega. Dopo aver messo sul piatto un'offerta da un milione di euro per, la Virtus Segafredo Bologna starebbe monitorando anche la situazione relativa a, secondo quanto si legge nelle pagine dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Il centro lituano di 213 cm, classe 1990, ha scelto di testare la free-agency dopo la stagione del grande rilancio in Europa con la casacca dell'AS Monaco, chiusa a 9.7 punti e 4.6 rimbalzi di media. Motiejunas è tornato a calcare i parquet d'Europa a nove anni di distanza dalla sua ultima esperienza (10 partite nel 2011-12 con il Prokom), vivendo una seconda giovinezza dopo il lungo pre-pensionamento anticipato in Cina tra il 2017 e il 2021.

Ad

La Virtus non è l'unica squadra interessata a un giocatore destinato a muovere parecchio interesse nella sessione di mercato in arrivo. Lo Zalgiris Kaunas, società in cui è cresciuto e in cui ha vissuto le sue prime esperienze da professionista, è fortemente interessato a un suo ritorno all'interno del processo di ricostruzione del core lituano dopo una stagione di Eurolega terminata sul fondo della classifica e l'eliminazione in semifinale nel campionato locale.

Serie A È la serata di Nicolò Melli: Milano batte la Virtus 94-82 e va sul 2-1 17 ORE FA

Melli e Grant da sballo: rivivi gara-3 tra Milano e Virtus in 190"

Serie A Milano dà spettacolo in gara-3: Grant e Melli decisivi 3 ORE FA