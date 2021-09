un sostituto di livello che possa poi essere confermato anche per il resto della stagione. Nei giorni scorsi si è parlato molto di Frank Ntilikina, playmaker francese con spiccate caratteristiche difensive, rilasciato dai New York Knicks dopo un'annata con scarsa considerazione nelle gerarchie di coach Tom Thibodeau, ma la pista parrebbe essersi raffreddata, come riportato anche da La Repubblica. Poche chance anche per Matt Mooney, esterno d'ordine molto fisico e con istinti difensivi, reduce da due annate in G-League intervallate da una brevissima esperienza con i Cleveland Cavaliers (soltanto 4 gare nel 2019-20). Con Nico Mannion ai box fino a novembre per la grave infezione intestinale sofferta dopo i Giochi di Tokyo, la Virtus Bologna continua a sondare il mercato dei free-agent alla ricerca diche possa poi essere confermato anche per il resto della stagione. Nei giorni scorsi si è parlato molto di, playmaker francese con spiccate caratteristiche difensive, rilasciato dai New York Knicks dopo un'annata con scarsa considerazione nelle gerarchie di coach Tom Thibodeau, ma la pista parrebbe essersi raffreddata, come riportato anche da La Repubblica. Poche chance anche per, esterno d'ordine molto fisico e con istinti difensivi, reduce da due annate in G-League intervallate da una brevissima esperienza con i Cleveland Cavaliers (soltanto 4 gare nel 2019-20).

Il nome che sta emergendo in maniera maggiore nelle ultime ore è quello di Yogi Ferrell, in uscita dai Los Angeles Clippers. Secondo Eurohoops, se il mercato NBA non dovesse dargli fiducia per la stagione in arrivo, Ferrell sarebbe propenso a sbarcare in Europa, con la Virtus Bologna come possibile destinazione. Si tratta di un profilo molto differente rispetto ai due citati in precedenza: point-guard di 183 cm per 81 kg, rapido e razzente, Ferrell è un giocatore con spiccate doti offensive, capace di produrre punti e aumentare la pericolosità sul perimetro, proprio come farebbe Nico Mannion. Ferrell vanta 5 stgioni di esperienza in NBA: nelle sue due annate migliori, spese a Dallas tra il 2016-17 e il 2017-18, ha chiuso con 11.3 e 10.2 punti di media a partita.

Serie A Nico Mannion, due mesi di stop: in campo con la Virtus a novembre IERI A 11:54

Serie A Mannion, Udoh, Scariolo: il grande nuovo ciclo della Virtus Bologna 30/08/2021 A 12:09