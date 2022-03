Basket

Basket, Nazionale: Coach Meo Sacchetti: "Se trasmetti te stesso, i giocatori ti daranno tutto"

Coach Meo Sacchetti è il grande ospite dalla 18esima puntata di Basket Zone, il magazine dedicato alla Serie A LBA in onda ogni mercoledì alle 23:15 su DMAX. Il coach ci parla dell'importanza del rapporto umano nella creazione di un gruppo vincente, come arma per alzare il livello della squadra.

00:04:43, 37 minuti fa