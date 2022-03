Al termine di questa prima stagione all'Olimpia Milano da vice di Ettore Messina, per Gianmarco Pozzecco inizierà l'avventura come ct dell'Italia Sperimentale, un incarico che gli era stato assegnato dal 2020 ma che poi non è mai stato attuato concretamente per la pandemia. Ora invece l'occasione c'è, per la precisione il prossimo luglio a Toronto, dal 5 al 10 luglio, con la Nazionale Under 23 che giocherà un quadrangolare con Canada, Stati Uniti e Brasile, il "Global Jam", torneo organizzato dalla federazione nordamericana. Il format prevede una prima fase con Girone all'italiana (dal 5 al 7 luglio): il 9 luglio le semifinali, il 10 luglio le due finalissime.

Ad

"Siamo lieti dell'invito da parte della Federazione Canadese al GLOBL JAM. I nostri migliori Under 23 avranno l'opportunità di confrontarsi con Nazionali di primissimo piano del panorama internazionale. Sfidare Team USA è sempre un'occasione da sfruttare, sicuramente sarà un momento di crescita importantissima per i nostri atleti. Brasile e Canada sono rispettivamente terzi e quinti nel ranking di FIBA America, quindi sì, è un torneo ad elevato tasso tecnico che siamo orgogliosi di poter disputare", ha commentato Gianni Petrucci, Presidente FIP, certamente orgoglioso di questo invito, utile accrescere il bagaglio tecnico dei migliori prospetti del basket italiano, offrendo loro un'esperienza di altissimo livello agonistico.

Eurolega Milano in crisi mentale: la pressione è il nuovo avversario da battere 7 ORE FA

"Il Canada continua a essere uno dei principali produttori di giocatori di basket di livello d'élite nel mondo - ha affermato Michael Bartlett, Presidente e CEO di Canada Basketball -. Tuttavia, c'è un numero limitato di opzioni di tornei per i nostri atleti e il GLOBL JAM fornirà un'opportunità di sviluppo unica per la nostra prossima generazione di giocatori, per rappresentare il Canada nelle competizioni internazionali in casa. Diamo il benvenuto al mondo a Toronto quest'estate per il GLOBL JAM, e lo faremo con l'impegno non solo di offrire un'esperienza di livello mondiale per squadre e tifosi, ma con un evento che è stato progettato con un focus specifico sull'equità di genere, radicata in tutti gli aspetti della competizione e dell'esperienza dell'atleta".

Nemmeno Messina resiste al "mattacchione" Pozzecco

Eurolega Milano sprofonda a Tel Aviv: brutta sconfitta 75-58 contro il Maccabi 20 ORE FA