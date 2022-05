Dopo aver dominato il proprio girone nella prima fase, la Nutribullet Treviso resiste all'arrembaggio della Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro e stacca il pass per la finale di sabato pomeriggio cavalcando un record perfetto di 4-0. La VL vive un approccio migliore, realizzando 47 punti in un primo tempo brillante e superando la doppia cifra di vantaggio nelle fasi iniziali del terzo periodo. Ma Treviso, spinta dalle gambe razzenti di David Torresani (17 punti con 6/6 da due dalla panchina), si riporta a contatto rientrando fino al -4 dell'ultimo intervallo.

I dieci minuti conclusivi sono uno show della squadra veneta. Il tiro dall'arco, fino a quel momento fattore ininfluente, comincia a entrare (6/19 alla fine contro il 2/19 avversario). E Treviso può scardinare la zona di Pesaro con una mitragliata accesa da Edoardo Ronca (15) e Leonardo Faggian (13 con due triple consecutive per costruire il break decisivo sul +9). Il finale si sviluppa tra amministrazione e accademia. La VL si sfalda e la Nutribullet può dilagare fino al +14 della sirena con un parzialone di 26-8. Per Pesaro non servono i 16 punti di Octavio Maretto, funambolico nella prima parte di gara, e i 14 con 8 rimbalzi del centro maliano Mamoudou Dia.

Nutribullet Treviso Basket - Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro 84-70

Treviso : Faggian 13, Poser 4, Falqueto 7, Ronca 15, Martin 2; Tadiotto 10, Torresani 17, Vettori 11, Marin 5, Pellizzari. N.e.: De Marchi, Guidolon. All.: Sfriso.

: Faggian 13, Poser 4, Falqueto 7, Ronca 15, Martin 2; Tadiotto 10, Torresani 17, Vettori 11, Marin 5, Pellizzari. N.e.: De Marchi, Guidolon. All.: Sfriso. Pesaro: Mariotti 4, Sablich 8, Stazzonelli 11, Maretto 16, Dia 14; Fiusco 4, Tandia 6, Sgarzini, Pagnini 2, Prenga 7. N.e.: Campagnoli, Tombari. All.: Luminati.

no-game. La Openjobmetis Varese, rinforzata dagli innesti di Matteo Librizzi e Nicolò Virginio (entrambi out nella fase a gironi per gli impegni di campionato con la prima squadra), rulla la Vanoli Young Cremona e si presenta all'atto conclusivo del torneo da grande favorita sul parquet di casa (sabato la finale contro Treviso alle 13.45, LIVE su Eurosport 2 e in La seconda semifinale si traduce in un. La, rinforzata dagli innesti di(entrambi out nella fase a gironi per gli impegni di campionato con la prima squadra), rulla la Vanoli Young Cremona e si presenta all'atto conclusivo del torneo da grande favorita sul parquet di casa (sabato la finale contro Treviso alle 13.45,e in LIVE-Streaming su Discovery+ ).

E sono proprio i due giovani più scafati, con esperienze importanti maturate in prima squadra nella seconda metà di stagione, a impazzare sul parquet di Masnago. Matteo Librizzi gioca da stella assoluta, dominante in ogni azione. Chiude con 38 punti in 27 minuti per 47 di valutazione, incontenibile con le sue accelerazioni dal palleggio. Il suo box-score è da capogiro: 9/13 da due due, 3/5 dall'arco, 9 falli subiti e un perfetto 11/11 in lunetta. Nicolò Virginio impatta invece con la sua doppia dimensione, postando una doppia-doppia da 11 rimbalzi e 20 punti con 4/11 dall'arco.

Varese ammazza la partita già nel primo quarto, chiuso sul +19 (33-14), allarga la forbice sul +30 nelle fasi conclusive del secondo periodo e amministra con tranquillità serafica nella ripresa, toccando cifra tonda sulla sirena.

Cremona vive una fugace fiammata nelle battute iniziali del secondo quarto per rientrare fino al -12, ma la spinta positiva si esaurisce con enorme rapidità. Non servono gli eroismi di Filippo Gallo, top-scorer biancoblù con 20 punti (4/7 da due, 3/5 da tre) e la solida presenza sotto i tabelloni di Giovanni Alessio Calamita (15+14 rimbalzi), big-man arrivato in prestito da Bassano del Grappa per l'occasione.

Openjobmetis Varese - Vanoli Cremona 100-68

Varese : Librizzi 38, Filipovic 10, Marangoni 5, Virginio 20, Cane 4; Cuttini, Cavallero 5, Tornatore 4, Mazzotti 8, Bongiovanni, Guimdo 4, Zhao 2. All.: Bizzozi.

: Librizzi 38, Filipovic 10, Marangoni 5, Virginio 20, Cane 4; Cuttini, Cavallero 5, Tornatore 4, Mazzotti 8, Bongiovanni, Guimdo 4, Zhao 2. All.: Bizzozi. Cremona: Errica 7, Galli 2, Gallo 20, Zacchigna, Zanetti 5; Ivanovskis 3, Valenti, Sarr 6, Diawara 8, Roberto, Calamita 15, Fiammenghi 2. All.: Mangone.

