Basket, Next Gen Cup: Recupero e schiacciata sulla sirena: gran giocata di Leonardo Faggian

Il modo migliore per concludere il primo tempo? Palla rubata alla stella avversaria e schiacciata in contropiede sulla sirena: dimostra Leonardo Faggian per la Nutribullet Treviso nella finale di IBSA Next Gen Cup contro la Pall. Varese Academy.

00:00:36, 20 minuti fa