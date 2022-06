AX Armani Exchange Milano - Virtus Segafredo Bologna, gara-3 delle finali scudetto del campionato di LBA Serie A. La serie è in parità, sull'1-1, dopo Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE Blogging di, gara-3 delle finali scudetto del campionato di LBA Serie A. La serie è in parità,, dopo il successo esterno dell'Olimpia in gara-1 e la rivincita presa dai campioni d'Italia nel secondo match , giocato soltanto quarantotto ore fa.

22 punti, suo massimo in stagione con la canotta bianconera, diventando un fattore totale nella ripresa. Buona anche la prova di Milos Teodosic, autore di 8 assist, e di Mam Jaiteh, importante sotto i tabelloni dopo le difficoltà del primo appuntamento della serie. Dopo la prestazione collettiva di buon livello dei veterani dell'Olimpia in gara-1 , Bologna ha risposto con la miglior partita dell'anno di Toko Shengelia per pareggiare la serie. Il georgiano ha realizzato, suo massimo in stagione con la canotta bianconera, diventando un fattore totale nella ripresa. Buona anche la prova di, autore di 8 assist, e di, importante sotto i tabelloni dopo le difficoltà del primo appuntamento della serie.

Il LIVE Blogging della partita

Serie A Milano ko 75-68, Shengelia trascina la Virtus sull'1-1 IERI A 21:00

44-38 al 17' - Contro-sorpasso Olimpia

La partita si fa sempre più fisica e intensa. Sergio Scariolo riceve un tecnico per proteste dopo un fallo in attacco di Shengelia. Milano riallunga con un canestrone di Shields e una tripla di Bentil. Time-out obbligato per la Virtus, tornata a -6 dal +3.

38-38 al 15' - Nicolò Melli batte un colpo in attacco!

Nicolò Melli entra nella serie anche nella metacampo offensiva con cinque punti consecutivi. La Virtus mantiene vantaggio con Shengelia e Weems, sfruttando un paio di palle perse banali dell'Olimpia, poi è ancora Datome a fissare nuovamente la parità.

31-32 al 12' - Sorpasso Virtus con un 5-0 di Daniel Hackett!

Bologna mette la testa davanti per la prima volta approcciando benissimo il secondo periodo. Il parziale positivo iniziato alla fine del primo quarto prosegue con un 5-0 fulmineo di Daniel Hackett che costringe coach Messina a chiamare time-out e a reinserire Hines e Shields.

31-27 al 10' - La Virtus torna a contatto, Milano fatica con il secondo quintetto

Bologna piazza un parziale di 6-13 negli ultimi tre minuti del primo periodo, ricucendo gran parte del gap con Cordinier, Shengelia, Sampson, Belinelli e Hackett. L'Olimpia perde efficacia e fluidità offensiva con il secondo quintetto, ma mantiene un piccolo margine con i tiri liberi e un piazzato di Biligha dal mezzo angolo a fil di sirena. Punteggio altissimo a fine primo quarto dopo le prime due gare della serie giocate ai 60/70 punti.

25-14 al 7' - Bologna innesca Jaiteh, Milano risponde con i veterani

Bologna esce bene dal time-out andando vicino a canestro per due volte consecutive con Jaiteh, che riesce a evitare Hines, già protagonista con due stoppate. Tanti cambi per entrambe le squadre, ma Milano conserva il margine con Rodriguez, Datome e Melli.

19-10 al 5' - Spallata immediata dell'Olimpia

Milano segna 19 punti nella prima metà del quarto iniziale dopo i 30 dell'intero secondo tempo di gara-2. Ai canestri di Shields si uniscono anche Datome e Bentil, a segno con due schiacciate consecutive. La Virtus resta in scia con Teodosic e una tripla di Weems.

10-4 al 2' - Fiammata iniziale di Shavon Shields

Inizio di partita brillante per l'Olimpia dopo le enormi difficoltà offensive di gara-2. Shavon Shields segna 8 dei primi 10 punti in poco più di due minuti per lanciare già un piccolo allungo biancorosso.

0-0 - Si comincia!

Il primo possesso è per Milano

Lo starting-five dell'Olimpia: Rodriguez, Shields, Datome, Bentil e Hines.

Lo starting-five della Virtus: Pajola, Teodosic, Weems, Shengelia, Jaiteh.

Il Forum torna a essere sold-out per la prima volta dal 1° novembre 2010, quando 12.222 spettatori riempirono gli spalti della partita di Eurolega tra Milano e Barcellona, vinta dall'Olimpia. Quella stagione registrò altre due gare con oltre 10.000 spettatori, prima della grande serrata per la pandemia di coronavirus.

Squadra confermata anche da coach Sergio Scariolo: Amedeo Tessitori, Isaia Cordinier, Nico Mannion, Marco Belinelli, Alessandro Pajola, Mam Jaiteh, Toko Shengelia, Daniel Hackett, JaKarr Sampson, Kyle Weems e Milos Teodosic. Out per infortunio Ekpe Udoh e Awudu Abass, per turn-over Michele Ruzzier, Kevin Hervey e Marco Ceron.

Coach Ettore Messina conferma i 12 giocatori ormai fissi nella rotazione dei playoff dalla serie con la Dinamo Sassari: Nicolò Melli, Jerian Grant, Sergio Rodriguez, Giampaolo Ricci, Paul Biligha, Devon Hall, Tommaso Baldasso, Shavon Shields, Davide Alviti, Kyle Hines, Ben Bentil e Gigi Datome. Out per infortunio Malcolm Delaney, per doping Dinos Mitoglou, per turnover Trey Kell, Troy Daniels e Kaleb Tarczewski.

