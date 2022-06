AX Armani Exchange Milano e Virtus Segafredo Bologna! La serie torna al Mediolanum Forum di Assago dopo la risposta bianconera di giovedì sera: la Virtus, 3-2. Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di gara-6 delle finali scudetto traLa serie torna al Mediolanum Forum di Assago dopo la risposta bianconera di giovedì sera: la Virtus, vincendo gara-5 per 84-78 , ha tenuto viva la contesa accorciando sul

Questa sera l'Olimpia avrà la grande chance di chiudere i conti di fronte al proprio pubblico e incorniciare lo Scudetto numero 29 della storia. Bologna, invece, ha una sola chance disponibile: vincere per prolungare la serie alla "bella", in programma lunedì sera alla Segafredo Arena!

Il LIVE-Blogging della partita

57-43 al 28' - Battaglia di muscoli e fisici

Teodosic prova a mettersi in partita con una tripla inventata delle sue, ma Milano replica con Datome e Hall al ferro. Il livello della fisicità ora è favolosamente alto.

53-38 al 26' - Tripla e assist, Rodriguez fa impazzire il Forum

Il parziale biancorosso si allunga con una tripla assurda di Rodriguez da nove metri e un'alzata perfetta del Chacho per Melli per il +17. Dopo 5'40" di siccità totale, la Virtus trova i primi punti del terzo periodo in lunetta con Sampson.

48-36 al 24' - Datome per il +12, terzo fallo anche per Shengelia

Datome infila una tripla che fa esplodere il Forum e poi anche Shengelia spende il suo terzo fallo, aumentando i problemi della Virtus, senza punti da quattro minuti. Time-out obbligato per coach Sergio Scariolo, costretto a rimettere Teodosic e Alibegovic.

45-36 al 22' - Inizio di quarto gelido

Il secondo tempo si apre con un lunga serie di errori per entrambe le squadre. Il punteggio si sblocca su una giocata tra Rodriguez e Hines.

43-36 al 20' - Si ricomincia!

Il primo possesso del secondo tempo è giocato da Milano. L'Olimpia conferma lo starting-five del primo quarto. La Virtus inserisce Pajola al posto di Hackett, in panchina con tre falli.

Intervallo - Statistiche Bologna

La Virtus tira 7/15 da due (47%), 5/14 da tre (36%) ed è immacolata in lunetta (7/7). La battaglia a rimbalzo è positiva (16-14 con 5 offensivi), ma costano care le 9 palle perse contro le 5 avversarie. Toko Shengelia guida con 8 punti (ma anche 4 perse), seguito da Amar Alibegovic e Mam Jaiteh a quota 6. Daniel Hackett ha 5 punti e 4 assist. 4 punti, tutti in lunetta, per JaKarr Sampson. Una sola tripla a referto per Marco Belinelli, 2 punti per Kyle Weems e Milos Teodosic.

Intervallo - Statistiche Milano

L'Olimpia tira 11/17 da due (65%), 5/13 dall'arco (38%) ed è perfetta in lunetta (6/6). Shavon Shields è il trascinatore offensivo con 13 punti in 17 minuti, seguito da Gigi Datome (12) e Jerian Grant, autore di 7 punti preziosi dalla panchina. Sergio Rodriguez ha 5 punti e 4 assist, 2 punti per Melli, Hines e Bentil.

43-36 al 20' - Datome riporta Milano sul +7 all'intervallo lungo

Il terzo fallo di Hackett toglie a Scariolo un grande protagonista nel momento migliore della sua Virtus. Bologna ha ufficialmente innescato Jaiteh vicino a canestro, ma l'Olimpia riesce a riportarsi sul +7 a fine secondo quarto con quattro punti consecutivi di Datome. Il parziale del secondo periodo è 20-14 per Bologna, brava a reagire con intensità e intelligenza dopo essere sprofondata fino a -16 nelle fasi iniziali del quarto.

39-34 al 18' - Bologna in rimonta furiosa, ottima su entrambe le metacampo

Momento positivo per la Virtus, che toglie idee all'attacco di Milano. L'Olimpia è carica di falli. Le triple entrano anche con Alibegovic, e Jaiteh si è messo in moto vicino a canestro. Poi è Hackett a firmare il -5 con un and-one in penetrazione.

37-26 al 16' - Bologna è in partita, Belinelli batte un colpo!

La Virtus ricuce lentamente il gap, trovando punti da Jaiteh e il primo canestro dall'arco di Belinelli. Milano respira dopo un lunga siccità con una tripla di Shields e Grant.

32-21 al 14' - Momento fisico della gara, fioccano i falli

Si alza l'intensità su entrambi i fronti. Coach Messina è costretto a qualche modifica nelle rotazioni per una serie di falli che colpiscono i suoi giocatori esterni. Hackett firma il -11 in penetrazione, Milano perde palla per violazione di campo e arriva puntuale il time-out di Messina.

32-19 al 12' - Si abbassa il punteggio, Alibegovic risponde a Datome

Milano doppia la Virtus sul 32-16 all'inizio del secondo periodo, risponde Alibegovic. Ora le percentuali stanno scendendo dopo l'ottimo avvio biancorosso.

29-16 al 10' - Primo quarto a inerzia biancorossa

L'Olimpia mantiene il piede sull'acceleratore e tocca anche il +14 con l'ingresso in campo di Jerian Grant. La Virtus replica con Sampson e una tripla di Shengelia, ma è ancora Grant, spiritato, a fissare il +13 sulla prima sirena. Milano sta tirando 8/11 da due e 3/7 da tre, la Virtus ha 7 palle perse ed è ferma a 2/7 da due e 2/5 dall'arco.

Grant ubriaca Shengelia e segna allo scadere del 1° quarto

22-9 all'8' - Melli abbassa la saracinesca in difesa

Anche con Hines in panchina, Melli sta alzando un muro in difesa, e Milano ne approfitta per dilatare il vantaggio in doppia cifra con Bentil e Shields. Bologna trova soltanto due punti su tiro libero con Sampson.

Shavon Shields ruba palla e schiaccia in contropiede

16-7 al 6' - Datome si iscrive alla partita, secondo fallo per Hackett

Iniziano le rotazioni dalle panchine. Hackett spende già il suo secondo fallo. Bologna trova punti da Weems, il primo a referto oltre a Shengelia, Milano innesca anche Datome sull'arco per la tripla del +9. Time-out chiesto da coach Sergio Scariolo.

13-5 al 4' - Shields risponde presente

Il break di Milano prosegue con due azioni al ferro consecutive di Shields, molto più in palla rispetto alla brutta gara-5. Bologna resta aggrappata alle giocate di Shengelia. Poi è una tripla di Rodriguez a firmare il +8.

6-3 al 2' - Inizio teso, Milano allunga in contropiede

Come da pronostico, le prime battute della partita sono pregne di tensione. La Virtus si sblocca con una tripla di Shengelia dopo una serie di errori, ma Milano allunga sfruttando tre occasioni in contropiede con Shields, Rodriguez e Datome, frutto di buone difese.

0-0 - Si comincia!

Il primo possesso è gestito da Milano.

Lo starting-five scelto da coach Sergio Scariolo per la sua Virtus Segafredo Bologna: Daniel Hackett, Marco Belinelli, Kyle Weems, Toko Shengelia e Mam Jaiteh.

Lo starting-five scelto da coach Ettore Messina per la sua AX Armani Exchange Milano: Sergio Rodriguez, Shavon Shields, Gigi Datome, Ben Bentil e Kyle Hines.

Per la terza volta consecutiva in questa serie, il Forum di Assago si presenta in versione "marea rossa" da tutto esaurito. Sarà la partita numero 84 nella stagione dell'Olimpia, l'ultima sul parquet di casa.

Anche coach Sergio Scariolo conferma i 12 che hanno già disputato le precedenti partite per la sua Virtus Segafredo Bologna: Amedeo Tessitori, Isaia Cordinier, Nico Mannion, Marco Belinelli, Alessandro Pajola, Amar Alibegovic, Mam Jaiteh, Toko Shengelia, Daniel Hackett, JaKarr Sampson, Kyle Weems e Milos Teodosic. Sempre out gli infortunati Ekpe Udoh e Awudu Abass. Esclusi per turnover Michele Ruzzier, Marco Ceron e Kevin Hervey.

I 12 giocatori scelti da coach Ettore Messina per la sua AX Armani Exchange Milano, tutti confermati rispetto alle ultime uscite: Nicolò Melli, Jerian Grant, Sergio Rodriguez, Pippo Ricci, Paul Biligha, Devon Hall, Tommaso Baldasso, Shavon Shields, Davide Alviti, Kyle Hines, Ben Bentil, Gigi Datome. Sempre out Malcolm Delaney (infortunato) e Dinos Mitoglou (doping). Esclusi per turnover Trey Kell, Troy Daniels e Kaleb Tarczewski.

Stasera gara 6 tra Virtus Bologna e Milano. Riviviamo il meglio di gara 5

