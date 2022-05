Davide Fumagalli e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di Bertram Yachts Tortona-Virtus Segafredo Bologna, gara-3 delle semifinali playoff LBA Serie A. Primo match point per la squadra di Sergio Scariolo per chiudere il discorso e volare in finale Scudetto: nei primi due episodi della serie la Virtus mentre Amici di Eurosport, un saluto dae bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di, gara-3 delle semifinali playoff LBA Serie A. Primo match point per la squadra diper chiudere il discorso e volare in finale Scudetto: nei primi due episodi della serie la ha vinto in rimonta gara 1 per 77-73 con 25 punti di Belinelli mentre in gara 2 ha avuto vita più semplice, 91-70 con 17 punti di Teodosic e 13 di Shengelia.

AX Armani Exchange Milano grazie a una vittoria in rimonta per 91-82. Sergio Rodriguez decisivo nella ripresa con 19 punti e 5 assist, seguono Devon Hall con 17 e Shavon Shields con 16. L'Olimpia concede soltanto 13 punti nell'ultimo quarto, rimontando dal -8 dell'intervallo lungo. Mercoledì alle 20.45 è in programma gara 3 al PalaSerradimigni. Nel frattempo anche l' si porta sul 2-0 nella serie contro il Banco di Sardegna Sassari grazie a una vittoria in rimonta perdecisivo nella ripresa con 19 punti e 5 assist, seguonocon 17 econ 16. L'concede soltanto 13 punti nell'ultimo quarto, rimontando dal -8 dell'intervallo lungo. Mercoledì alle 20.45 è in programma gara 3 al PalaSerradimigni.

Ad

Il LIVE-Blogging della partita

Serie A Virtus avanti 2-0 su Tortona in semifinale: calendario e risultati 25/05/2022 A 12:07

La Virtus Bologna conferma il roster di gara 2: confermati Sampson e Alibegovic, completano il roster Belinelli, Teodosic, Mannion, Shengelia, Hackett, Jaiteh, Tessitori, Cordinier, Weems e Pajola. Tutto confermato nel Derthona con i soliti 12: Macura, Daum, Wright, Sanders, Cannon, Cain, Mascolo, Filloy, Severini, Tavernelli, Mortellaro e Cattapan.

Per i bianconeri questa è la semifinale numero 23 nella loro storia. Hanno raggiunto l’atto conclusivo della post-season in 13 delle 22 precedenti occasioni. L’ultima sconfitta in semifinale risale alla stagione 2001/02 contro la Benetton Treviso (1-3). La Bertram Tortona è alla prima avventura nei playoff e nessuna neopromossa è mai andata oltre le semifinali.

Semifinali playoff: i pronostici di Basile, Fucka, Pittis, Poeta e Savic

Serie A Highlights gara-2: Virtus Bologna-Derthona Tortona 91-70 IERI A 22:24