Virtus Bologna chiude Tortona e torna in finale per difendere lo Scudetto conquistato nel 2021. La Segafredo di coach Sergio Scariolo vince 77-69 in gara 3 al PalaFerraris contro la Bertram Yachts, firma la 16esima vittoria di fila in post season considerando anche lo scorso anno, e conquista la 14esima finale in epoca playoff: ora le Vu-Nere attendono una tra Olimpia Milano e Dinamo Sassari (mercoledì 8 giugno alla Segafredo Arena. Lachiude 3-0 la serie di semifinale cone torna in finale per difendere loconquistato nel. Ladi coachvinceinal PalaFerraris contro la, firma la 16esima vittoria di fila in post season considerando anche lo scorso anno, e conquista la 14esima finale in epoca playoff: ora le Vu-Nere attendono una tra 2-0 AX Armani Exchange al momento ) per capire contro chi inizierà l'ultima serie, al meglio delle 7 gare, che scatteràalla Segafredo Arena.

Bologna resta in controllo praticamente dall'inizio alla fine, tocca anche il +20 e poi nel finale risponde ad ogni tentativo di rimonta dei piemontesi: l'MVP è Jaiteh, 17 punti con 9 rimbalzi e 7 su 7 da due, ma i due veri prtagonisti sono Milos Teodosic, 15 punti con 5 triple, e Toko Shengelia, 14 con 6 rimbalzi e 6 assist, e 6 su 10 da due. La Virtus va a fiammate, chiude con 20 assist ma anche 20 palle perse, ma domina la lotta a rimbalzo, 43 a 32, e chiude con 11 su 23 da tre. Per la Bertram Yachts, che chiude una stagione irripetibile al primo anno di A con l'abbraccio meritato del proprio pubblico, ci sono i 13 punti di Sanders, gli 11 a testa di Daum e Macura, e i 10 di Wright. La formazione di Marco Ramondino termina con 14 su 17 ai liberi e il 48% da due, ma pesa il 7 su 28 da tre.

Ad

Rubata, virata e schiacciatona: fa tutto Mam Jaiteh!

Serie A Prova di forza della Virtus: travolta 91-70 Tortona e 2-0 29/05/2022 A 20:38

La partita

L'avvio di gara è tutto di marca Virtus, soprattutto Shengelia è bollente, è lui che firma il 7-0 assieme a Jaiteh, e poi si scatena a suon di giocate per il 15-3, che diventa 18-3 con la prima tripla di serata di Teodosic. La Bertram Yachts impiega quasi 5' a trovare il primo canestro ma poi si mette a giocare con Wright e Severini, sfrutta il buon impatto di Mascolo e Cannon, e alla prima pausa è in scia sul 13-18. Nel secondo periodo la Segafredo torna a spingere, entra Alibegovic e segna 5 punti in fila, poi si mette al lavoro Belinelli, 8 punti consecutivi con due triple, e +13 sul 31-18. Sul finire del quarto la squadra di Scariolo tocca il massimo vantaggio sul +20, 47-27 con una schiacciata di Jaiteh dopo tre triple di Teodosic e Cordinier. Però Tortona non ci sta e con un 6-0 tutto firmato da Macura va all'intervallo lungo sul -14, 47-33, pur con 10 perse e soprattutto 0 su 8 da tre.

Shengelia e Cain danno spettacolo: che assist-dietro schiena!

Nella ripresa l'inerzia resta al Derthona, 7-0 con Wright e altri due centri di Macura, e -9 sul 49-40. La Virtus non sta a guardare e risponde di pura forza: controbreak di 8-2 con Jaiteh e le triple di Teodosic e Hackett, e di nuovo +15. Il match resta comunque vivo, Bologna si appoggia ad un dominante Jaiteh, anche in difesa con recuperi e stoppate, però al 30' è 62-51 per la bomba di Sanders che finalmente si fa vedere. Nell'ultimo periodo la Bertram Yachts fa il forcing, dopo la bomba di Weems per il +14 bolognese arriva un ultimo tentativo di rimonta e infatti Cannon e due bombe di Filloy e Severini valgono il -6 sul 59-65.

Toko Shengelia decolla e si mette il Derthona nel poster

Hackett e tap-in di Jaiteh per il nuovo +10, poi sono Shengelia, Teodosic e Weems con 8 punti a chiudere il discorso sul 77-64 dopo la bomba dell'ennesimo -7 di Sanders. Il finale è 77-69, i giocatori della Segafredo festeggiano l'accesso in finale mentre i giocatori di Tortona si prendono l'abbraccio meritatissimo dei loro tifosi al termine di una stagione pazzesca, da sogno, al primo anno di Serie A. Lì la risposta dei vincitori dell'Eurocup è letale : canestro die tap-in diper il nuovo +10, poi sonocon 8 punti a chiudere il discorso suldopo la bomba dell'ennesimo -7 di. Il finale è, i giocatori dellafesteggiano l'accesso in finale mentre i giocatori disi prendono l'abbraccio meritatissimo dei loro tifosi al termine di una stagione pazzesca, da sogno, al primo anno di Serie A.

Il tabellino

Bertram Derthona Basket Tortona - Virtus Segafredo Bologna 69-77

Tortona: Mortellaro ne, Wright 10, Cannon 7, Tavernelli ne, Filloy 5, Mascolo 2, Cattapan ne, Severini 8, Sanders 13, Daum 11, Cain 2, Macura 11. All. Ramondino.

Bologna: Tessitori 2, Mannion, Belinelli 8, Pajola, Alibegovic 5, Jaiteh 17, Shengelia 14, Hackett 5, Sampson, Weems 7, Teodosic 15, Cordinier 4. All. Scariolo.

Highlights gara-3: Tortona-Virtus Bologna 69-77

* * *

Rivivi Gara-3 Tortona-Virtus Bologna in VOD (Contenuto premium)

Premium Basket Bertram Derthona Tortona - Virtus Segafredo Bologna 02:03:18 Replica

Serie A Virtus batte 3-0 Tortona e vola in finale: calendario e risultati 25/05/2022 A 12:07