AX Armani Exchange Milano e Virtus Segafredo Bologna, è più accesa che mai. La contesa però, non è solamente sul campo anzi, proprio in questi ultimi istanti, si sta spostando sul fronte delle dichiarazioni. Tutto è partito dal Patron delle Vu Nere, Massimo Zanetti che poco dopo il successo in Gara 5 della sua Virtus ( La vigilia di Gara 6 di finale Scudetto - che sarà in diretta sabato 18 giugno dalle 20:20 su Discovery+ - tra, è più accesa che mai. La contesa però, non è solamente sul campo anzi, proprio in questi ultimi istanti, si sta spostando sul fronte delle dichiarazioni. Tutto è partito dal Patron delleche poco dopo il successo in Gara 5 della sua Virtus ( 84-78 ) ha parlato ai microfoni di TRC puntualizzando:

È ora di smetterla di subire questa sudditanza psicologica nei confronti di Milano e di coach Ettore Messina

Ad

Non ha tardato ad arrivare la risposta dell’Armani Exchange via comunicato stampa...

Serie A La Virtus mostra i muscoli in gara 5: decisiva la fisicità 7 ORE FA

L’Olimpia invita la Federazione ad attivare la procura federale per verificare se ci siano gli estremi per provvedimenti sanzionatori nei confronti della Virtus e della sua proprietà

Il nuovo comunicato della Virtus Bologna

Stesso mezzo, quello del comunicato, usato dalla Segafredo per rispondere a Milano, in una vigilia di gara 6 decisamente di fuoco

Le dichiarazioni rese dal Dott. Zanetti appena dopo la fine della gara di ieri sera non hanno contenuto offensivo nei confronti del club di Milano o di suoi tesserati, tantomeno nei confronti della sua proprietà verso la quale, anzi, ha più volte manifestato rispetto e stima. Men che meno le medesime affermazioni del Dott. Zanetti - così come altre della Virtus - possono essere ritenute irresponsabili. Proprio l’impegno, in termini di investimenti e totale dedizione, profuso in questi anni da Virtus Bologna dimostrano quanto il Dott. Zanetti e l’intero staff del club siano coinvolti nella crescita e sviluppo dell’intero movimento della pallacanestro italiana. Pertanto, risulta fuori luogo l’invito addirittura alla Procura Federale ad attivarsi per valutare sanzioni per dichiarazioni per nulle lesive di altri soggetti o club

In serata, le parole super partes del Presidente di Lega Umberto Gandini volte a calmare gli animi prima di una gara fondamentale per la stagione del basket italiano.

Così il comunicato apparso sul sito di LBA: “Il Presidente della LBA Umberto Gandini richiama l’attenzione di tutti i protagonisti, in nome dei valori di reciproco rispetto, probità e correttezza sportiva che caratterizzano da sempre il bellissimo mondo della pallacanestro, sullo spettacolo sportivo che le due finaliste stanno offrendo ai propri tifosi nelle 5 partite fin qui disputate sul parquet di gioco”.

Curry MVP delle Finals: "All'inizio nessuno pensava fosse possibile"

Serie A L'Olimpia Milano risponde a Zanetti: "Siamo stupiti e indignati" 9 ORE FA