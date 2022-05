MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO (MI) - Milano vince gara-1. E lo fa per due volte. Prima con l'attacco, sparando 32 punti in un primo quarto scintillante. Poi con la difesa, asfissiando la Dinamo a cavallo dei due periodi finali, in risposta alla rimonta massiccia con cui gli ospiti assorbono il primo svantaggio in doppia cifra riportandosi a un solo punto di distanza (50-49 al 23').

su entrambi i lati del campo in questo momento della stagione. Se la forza difensiva è sempre stata quasi inappuntabile, l'Olimpia stupisce per la brillantezza acquisita in attacco nelle ultime settimane, Quota 90, sempre toccata o sfiorata in questo quattro gare di playoff, è diventato il nuovo mantra. La serie è indirizzata sulla spinta della qualità che la squadra di coach Ettore Messina è in grado di esprimerein questo momento della stagione. Se laè sempre stata quasi inappuntabile, l'Olimpia stupisce per lanelle ultime settimane, già evidentissima nella serie dei quarti di finale vinta contro Reggio Emilia . I grossi momenti di black-out che hanno ammazzato una squadra più corta e più stanca nei playoff di Eurolega contro l'Efes , sono, al momento, soltanto un brutto ricordo., sempre toccata o sfiorata in questo quattro gare di playoff, è diventato il nuovo mantra.

Milano vince sfruttando la maggior qualità degli interpreti e la lunghezza della panchina. Il core non tradisce. Shavon Shields, on-fire già dalla palla a due, è un terminale infallibile. Chiuderà con 16 punti, 14 nel solo primo tempo in cui l'Olimpia raggiunge quota 50. Sergio Rodriguez predica basket, incarnando il furetto geniale dei suoi momenti migliori: 10 punti, 8 assist. Gigi Datome usa la sua sapienza infinita per trovare zone di campo da esplorare in ogni momento per colpire con il tiro da fuori (13). E Kyle Hines, osservato speciale nel duello con Miro Bilan, si trasforma in una figura mitologica poliedrica da 8 punti, 7 rimbalzi, 5 stoppate e 4 assist per 21 di valutazione.

Ma le rock-star non sono sufficienti per costruire e mantenere il vantaggio di fronte a una Sassari ispirata dalle accelerazioni di Gerald Robinson (17 punti, 12 nel primo tempo), dal risveglio di Miro Bilan dopo un inizio complesso (16+6 rimbalzi) e dal sacrificio difensivo di Filip Kruslin su Rodriguez, deragliato per qualche istante a inizio ripresa.

Così, coach Ettore Messina pesca risorse-chiave dalla sua panchina. Una fiammata di Ben Bentil (10), rocciosissimo anche nella sua metacampo, permette all'Olimpia di respirare dopo la grande rimonta ospite. Ed è poi il secondo quintetto a costruire il nuovo break che spezza gli equilibri in maniera definitiva. Pippo Ricci (9+4 rimbalzi), in pura versione playoff, riscopre quella brillantezza ed efficacia che hanno spinto l'Olimpia a puntare su di lui in estate. Devon Hall, nonostante qualche problema prematuro di falli, alza una muraglia difensiva sul perimetro. I punti arrivano da Tommaso Baldasso (7) e Jerian Grant (9 con 3/5 dall'arco), sicuro, inserito e produttivo. Il rientro di Nik Melli dopo un mese di assenza può essere gestito in maniera graduale: otto minuti per riprendere confidenza con le sensazioni delle partite importanti, comunque impreziositi dai 6 rimbalzi catturati.

Filip Kruslin, volitivo in difesa ma ectoplasmatico in fase realizzativa. Jason Burnell, spento, sfiduciato e stritolato dalla difesa biancorossa dopo David Logan, il punto interrogativo più grande. Il Professore chiude tristemente senza punti. 0/6 in 14 minuti, percentuali che pesano sull'8/28 dall'arco complessivo della Dinamo. Senza pericolosità dall'arco, Sassari non ha chance. Lunedì, alle ore 20.45, Milano e Sassari si ritrovano su questo stesso parquet per gara-2 (LIVE su Eurosport 2 e Discovery+ ). Quarantott'ore in cui la Dinamo avrà bisogno di recuperare i suoi grandi assenti., volitivo in difesa ma ectoplasmatico in fase realizzativa., spento, sfiduciato e stritolato dalla difesa biancorossa dopo una serie da MVP giocata contro Brescia . E, soprattutto,, il punto interrogativo più grande. Il Professore chiude tristemente senza punti., percentuali che pesanocomplessivo della Dinamo. Senza pericolosità dall'arco, Sassari non ha chance.

AX Armani Exchange Milano - Banco di Sardegna Sassari 88-71

Milano : Rodriguez 10, Shields 16, Datome 13, Bentil 10, Hines 8; Grant 9, Ricci 9, Biligha 2, Baldasso 7, Alviti 1, Melli, Hall 3. All.: Messina.

: Rodriguez 10, Shields 16, Datome 13, Bentil 10, Hines 8; Grant 9, Ricci 9, Biligha 2, Baldasso 7, Alviti 1, Melli, Hall 3. All.: Messina. Sassari: Robinson 17, Kruslin, Bendzius 14, Burnell 5, Bilan 16; Treier 8, Gentile 7, Diop 2, Logan, Devecchi 2. N.e.: Gandini, Pitirra. All.: Bucchi.

