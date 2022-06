Toko Shengelia, stoica Virtus Segafredo Bologna! Le Vu-Nere vincono gara-5 delle LBA Finals (84-78) e annullano così il primo match point a disposizione dell'2-3 nella serie al termine di una partita condotta con autorità e in cui la squadra di coach Scariolo è stata avanti anche di 14 lunghezze. In una serata in cui nuove chiavi-tattiche si sono aggiunte a questa serie di finale Scudetto - specialmente il dominio della Virtus nel gioco in post basso, con evidenti mismatch fisici generati dalle rotazioni delle due squadre - l'Olimpia non riesce a difendere come fatto finora in queste Finals, ma è comunque capace di andare più volte in vantaggio durante il 4° quarto, grazie alla coppia formata da Sergio Rodriguez e Kyle Hines. Sontuoso, stoica Virtus Segafredo Bologna! Le Vu-Nere vinconodelle) e annullano così il primo match point a disposizione dell' AX Armani Exchange Milano , salendo sulal termine di unae in cui la squadra di coach Scariolo è stata avanti anche di. In una serata in cuisi sono aggiunte a questa serie di finale Scudetto - specialmente ilnel gioco in, con evidenti mismatch fisici generati dalle rotazioni delle due squadre - l'Olimpia non riesce a difendere come fatto finora in queste Finals, ma è comunque capace di andare più volte in vantaggio durante il 4° quarto, grazie alla coppia formata da

Shengelia (15 punti) a realizzare le giocate che decidono la gara. Prima una grande penetrazione dal palleggio, poi la tripla dall'angolo sinistro, sfidato al tiro da una Milano che lo battezza difensivamente in modo corretto ma paga dazio sull'80-75 provvisorio. Oltre al lungo georgiano, grande serata anche per Mouhammadou Jaiteh (17 punti e 13 rimbalzi) e tante giocate da highlight firmate da un redivivo Isaia Cordinier. Ai biancorossi di coach Messina non basta invece Nicolò Melli, il quale replica gara-3 con una prova da 20 punti (Shavon Shields si ferma incredibilmente a 3 punti (0/9 dal campo) non riuscendo a trovare mai continuità offensiva. Nel momento in cui l'inerzia resta però libera dalle mani di una delle due formazioni, ci pensa proprioa realizzare le giocate che decidono la gara. Prima una grande penetrazione dal palleggio, poi la tripla dall'angolo sinistro, sfidato al tiro da una Milano che lo battezza difensivamente in modo corretto ma paga dazio sull'provvisorio. Oltre al lungo georgiano, grande serata anche per(17 punti e 13 rimbalzi) e tante giocate da highlight firmate da un. Ai biancorossi di coach Messina non basta invece, il quale replica gara-3 con una prova da 20 punti ( 11/14 ai liberi , nuovo primato personale in Serie A), anche perchési ferma incredibilmente anon riuscendo a trovare mai continuità offensiva.

La partita

In una Segafredo Arena versione "bolgia", la Virtus dimostra di avere quel carattere necessario per compiere una potenziale impresa. Mai nessuna squadra è infatti riuscita a rimontare lo svantaggio di 1-3 durante una serie Playoff di finale Scudetto: l'intenzione dei cestisti di coach Scariolo sembra però essere molto chiara e oggi ne hanno offerto una dimostrazione forte. Non inganni infatti il distacco finale di "soli" 6 punti, perché durante la gara la Segafredo è rimasta più volte in doppia cifra di vantaggio, prima di lasciarsi sopraffare da entusiasmo e nervosismo con una serie di falli tecnici che ha svoltato la partita e fatto scivolare l'inerzia nelle mani di Milano. L'Olimpia ha approcciato difensivamente male questa gara-5, lasciando troppo parquet al gioco in post dei virtussini e pagando anche in termini di coralità offensiva, con coach Messina a chiedere più volte ai suoi giocatori di abbassare i ritmi. Scivolata a -13 a fine 1° quarto (25-12), a causa dello show di un Jaiteh che nei primi 10' mette a referto già 9 punti e 7 rimbalzi, l'AX Armani Exchange si rianima però grazie alle sinfonie dei suoi leader carismatici. Il "Chacho" Rodriguez riapre la partita con un 2° periodo da docente in cattedra, Melli lo sostuisce in quello successivo mentre, negli ultimi 10', ci pensa Kye Hines a dominare.

giocatori-simbolo, Milano assapora il gusto dolcissimo della vittoria in trasferta, con possibilità di sollevare al cielo lo Scudetto davanti al pubblico avversario. I biancorossi non hanno però fatto i conti con Shengelia, il ritrovato Cordinieri e il solito Marco Belinelli. La guardia Azzurra è fondamentale nel garantirsi i tiri liberi che tengono a contatto le Vu-Nere in apertura di 4° quarto, mentre l'ex CSKA si prende la scena - e il riconoscimento di MVP - con canestri pensatissimi nel momento cardine di questa gara-5. L'Olimpia prova un'altra rimonta di puro orgoglio, ma per Shields non è davvero serata e il danese dà modo a Shengelia di mettersi in mostra anche in difesa: super stoppata sul contropiede avversario e vittoria sostanzialmente in cassaforte per la Virtus. Sarà così gara-6, per la gioia di tutti gli appassionati di pallacanestro, non solo tifosi italiani: queste LBA Finals sono infatti un'evoluzione considerevole del livello della Serie A, che ora può contare su una rivalità sportiva capace di infiammare il pubblico come vi riescono quella tra Barça e Real o il derby di Atene Olympiacos-Panathinaikos. Al Mediolanum Forum, sabato 18 giugno 2022 ore 20:30 sarà di nuovo grande show: lo potrete seguire, ovviamente LIVE, su Eurosport 2 (in 4K sui canali Sky). Trascinata dai suoi, Milano assapora il gusto dolcissimo della vittoria in trasferta, con possibilità di sollevare al cielo lo Scudetto davanti al pubblico avversario. I biancorossi non hanno però fatto i conti con Shengelia, il ritrovato Cordinieri e il. La guardia Azzurra è fondamentale nelche tengono a contatto lein apertura di 4° quarto, mentre- e il riconoscimento di MVP - con canestri pensatissimi nel momento cardine di questa gara-5. L'Olimpia prova un'altra rimonta di puro orgoglio, mae il danese dà modo a Shengelia di mettersi in mostra anche in difesa: super stoppata sul contropiede avversario e vittoria sostanzialmente in cassaforte per la Virtus. Sarà così, per la gioia di tutti gli appassionati di pallacanestro, non solo tifosi italiani: queste LBA Finals sono infattidel livello della Serie A, che ora può contare su unacome vi riescono quella tra Barça e Real o il derby di Atene Olympiacos-Panathinaikos. Al Mediolanum Forum,ore 20:30 sarà di nuovo grande show: lo potrete seguire, ovviamente LIVE, su Discovery+ ed(in 4K sui canali Sky).

Il tabellino

Virtus Segafredo Bologna - AX Armani Exchange Milano 84-78

Bologna : Tessitori n.e., Cordinier 9, Mannion, Belinelli 11, Pajola 5, Alibegovic, Jaiteh 17, Shengelia 15, Hackett 8, Sampson 5, Weems 6, Teodosic 8. All. Scariolo.

: Tessitori n.e., Cordinier 9, Mannion, Belinelli 11, Pajola 5, Alibegovic, Jaiteh 17, Shengelia 15, Hackett 8, Sampson 5, Weems 6, Teodosic 8. All. Scariolo. Milano: Melli 20, Grant 6, Rodriguez 18, Ricci 2, Biligha, Hall 11, Baldasso n.e., Shields 3, Alviti n.e., Hines 15, Bentil, Datome 3. All. Messina.

