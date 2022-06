Premium Basket Virtus Segafredo Bologna - AX Armani Exchange Milano 20:34-22:44 Live

10-6 al 4' - Messina chiede di abbassare i ritmi

Il coach dell'Olimpia manda sul parquet Nicolò Melli e chiede ai suoi giocatori di abbassare il ritmo per giocare possessi più ragionati e ritornare a far male con la solita, grande, fase difensiva.

6-4 al 3' - Approcci diversi per le due squadre

Subito tanto gioco interno per le Vu-Nere, mentre l'Olimpia cambia difensivamente su qualsiasi blocco e si affida al talento dei suoi esterni per battere dal palleggio gli avversari in 1vs1. Il pick&roll tra Sergio Rodriguez e Kyle Hines è sempre efficace, ma finora non ha ancora generato punti.

0-0 - Si comincia!

Primo possesso di questa gara-5 per l'AX Armani Exchange Milano.

Questo invece il quintetto iniziale che coach Ettore Messina decide di lanciare sul parquet della Segafredo Arena questa sera: Sergio Rodriguez, Devon Hall, Shavon Shields, Benjamin Bentil e Kyle Hines. Non c'è Luigi Datome, dopo 10 presenze di fila nei Playoff. Al suo posto Devon Hall.

Questo lo starting-five scelto da coach Sergio Scariolo, con la Virtus Segafredo Bologna che inizia gara-5 schierando: Daniel Hackett, Marco Belinelli, Kyle Weems, Toko Shegenlia e Mam Jaiteh. Confermato il quintetto iniziale dello scorso atto della serie.

Scelte confermate anche da parte di coach Sergio Scariolo, che manda a referto con gli stessi 12 già visti negli altri appuntamenti della serie: Amedeo Tessitori, Isaia Cordinier, Nico Mannion, Marco Belinelli, Alessandro Pajola, Amar Alibegovic, Mam Jaiteh, Toko Shengelia, Daniel Hackett, JaKarr Sampson, Kyle Weems e Milos Teodosic. Out per infortunio Awudu Abass ed Ekpe Udoh. Out per turnover Kevin Hervey, Michele Ruzzier e Marco Ceron.

Coach Ettore Messina non cambia la formazione già vista nelle prime quattro partite della serie e ormai standard già a partire dalle semifinali contro Sassari: Nicolò Melli, Jerian Grant, Sergio Rodriguez, Giampaolo Ricci, Paul Biligha, Devon Hall, Tommaso Baldasso, Shavon Shields, Davide Alviti, Kyle Hines, Benjamin Bentil e Luigi Datome. Sempre out l'infortunato Malcolm Delaney e Dinos Mitoglou (sospeso per doping). Fuori per turnover, invece, Trey Kell, Troy Daniels e Kaleb Tarczewski.

gara-4, la squadra allenata da Ettore Messina ha invece vinto 77-62 grazie a un Shavon Shields (21 punti) e dai canestri pesanti di Devon Hall (14). Alle Vu-Nere, ora sotto 1-3 in questa serie, non è bastato un grande Toko Shengelia (21), protagonista della rimonta fino al 55-55 di fine 3° quarto. In, la squadra allenata da Ettore Messina ha invece vintograzie a un incredibile parziale di 18-0 nell'ultimo quarto, trascinata ovviamente da(21 punti) e dai canestri pesanti di(14). Alle, ora sotto 1-3 in questa serie, non è bastato un(21), protagonista della rimonta fino al 55-55 di fine 3° quarto.

LBA Finals tra Virtus Segafredo Bologna e AX Armani Exchange Milano. La serie delle finali Scudetto ritorna alla Segafredo Arena, dopo il doppio impegno sul parquet del Mediolanum Forum: in gara-3, jolly Jerian Grant (14 a fine gara). Amiche e amici di Eurosport, un caro saluto da Marco Arcari e ben ritrovati all'appuntamento con il LIVE-Blogging di gara-5 delletra. La serie delleritorna alla Segafredo Arena, dopo il doppio impegno sul parquet del Mediolanum Forum: in l'Olimpia si è imposta 94-82 grazie alla super prova di Nicolò Melli , autore di 22 punti, e al(14 a fine gara).

