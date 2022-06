100° campionato nella storia della Serie A di pallacanestro italiana. Tra campionati non disputati e/o omologati, titoli revocati alla Mens Sana Siena, e la stagione 2019-20 sospesa e poi annullata a causa della pandemia, quello 2021-22 sarà sostanzialmente il 97° Scudetto da assegnare. A contenderselo, i due club che hanno inagurato la prima rivalità cestistica in Italia, trasformando completamente il ingaggi di fenomenali atleti (Kreso Cosic, Manu Ginobili, Joe Barry Carroll, Dino Meneghin, solo per citarne alcuni) ma anche per opera del minuzioso lavoro di dirigenti e presidenti illuminati. La Virtus Segafredo Bologna e l' AX Armani Exchange Milano sono ormai pronte a giocarsi ilnella storia della Serie A di pallacanestro italiana. Tra campionati non disputati e/o omologati, titoli revocati alla Mens Sana Siena, e la stagione 2019-20 sospesa e poi annullata a causa della pandemia, quello 2021-22 sarà sostanzialmente ilda assegnare. A contenderselo, i due club che hanno inagurato la, trasformando completamente il basket italiano non solo grazie a(Kreso Cosic, Manu Ginobili, Joe Barry Carroll, Dino Meneghin, solo per citarne alcuni) ma anche per opera del minuzioso lavoro di

Adolfo Bogoncelli e Gian Luigi Porelli trasformarono, rispettivamente, Olimpia e Virtus in due realtà di punta del basket europeo, modelli da cui prendere ispirazione e, perché no, da imitare il più possibile. Nel farlo, ridiedero linfa ulteriore a una rivalità che, dopo circa trent'anni, è ormai tornata a permeare di sé quasi tutto ciò che riguarda il massimo livello del basket italiano. Eurosport 2 (piattaforma SKY) e storia di questo stupendo confronto. trasformarono, rispettivamente, Olimpia e Virtus indel basket europeo,da cui prendere ispirazione e, perché no, da imitare il più possibile. Nel farlo, ridiedero linfa ulteriore a una rivalità che,, è ormai tornata a permeare di sé quasi tutto ciò che riguarda il massimo livello del basket italiano. Da mercoledì 8 giugno 2022 , in una serie al meglio delle sette sfide interamente visibile in esclusiva 4K su(piattaforma SKY) e Discovery+ , queste due formazioni scriveranno un nuovo capitolo del loro dualismo a spicchi. Andiamo allora a conoscere meglio la

Un po' di storia

Bologna e Milano. Una rivalità cestistica che affonda le sue radici nel dopoguerra. La Virtus sembrò raccogliere il testimone dalla Ginnastica Triestina e dalla Reyer Venezia. Certo, l’Olimpia, allora conosciuta come Dopolavoro Borletti, dal 1936 al 1939 aveva egemonizzato la Divisione Nazionale sotto la guida tecnica di Giannino Valli. Quest’ultimo fu figura storica della pallacanestro italiana. Non solo pluricampione d’Italia con l’ASSI Milano (5 Tricolori tra 1921 e 1927), bensì anche giocatore di spicco nelle prime amichevoli della Nazionale, entrambe disputate contro la Francia, in cui risultò gran realizzatore. All’epoca le sfide finivano ai 20, massimo 30 punti, per cui un giocatore capace di realizzarne 8 o 10 era certamente un signor realizzatore. Con Valli in panchina l’Olimpia centrò il primo scudetto nel 1936, ormai considerato anno della sua fondazione, guarda caso proprio davanti alla Virtus Bologna, superata in entrambi i confronti del girone finale (25-13 e 23-18).

L’unificazione dei due gironi di Divisione Nazionale (A e B) alla metà del 1936 non impedì comunque a Milano di imporre la propria egemonia sulla nuova Serie A. Per la Virtus fu però solo questione di tempo, per quanto tragico considerato il secondo conflitto mondiale. Nel dopoguerra il rinato campionato italiano fu infatti terreno di conquista delle Vu-Nere, allenate prima da Guido Foschi e poi da Galeazzo Dondi Dall’Orologio. Poker consecutivo, dal 1946 al 1949, egemonia milanese spezzata e nascita del mito di "Basket City". Venzo Vannini e i ragazzi del quartiere Castiglione esaltarono così la bolognesità e fecero innamorare l’intera città della pallacanestro. Il 1949 rappresentò poi uno spartiacque nella storia della rivalità tra Scarpette Rosse e Vu-Nere. Nel decennio successivo Milano e Bologna si contesero infatti i primi due gradini del podio in ben otto diverse stagioni (7 affermazioni di Milano, 1 di Bologna), inaugurando appunto una vera e propria rivalità cestistica.

Quest'ultima trovò nuova linfa nel duello, stavolta tutto societario e a più riprese, tra il "Bogos", Adolfo Bogoncelli, e l’avvocato, Gian Luigi Porelli. Sì, perché Bogoncelli e Porelli furono due dei più illuminati presidenti (ma anche dirigenti) nella storia della pallacanestro italiana, senza ovviamente dimenticare Aldo Allievi (Cantù), Guido Borghi (Varese) e i tanti altri che resero grande il basket tra anni '60 e '80. A loro si devono innumerevoli innovazioni, battaglie per l’apertura delle frontiere e la regolarizzazione del doppio straniero anche in campionato: per anni i club italiani avevano infatti potuto contare su un solo straniero per la Serie A, oltre a un altro a roster soltanto per le competizioni europee, il cosiddetto "straniero di coppa". La stagione 1983-84 fu forse l'apice della rivalità da parte bolognese. Simac Milano e Granarolo Bologna si contesero prima la regular season, con Milano a vincere 25 delle 30 partite stagionali e chiudere con 50 punti, e poi anche la Finale Playoff.

Da una parte Dan Peterson, grande ex di turno, e la coppia D'Antoni-Meneghin. Dall'altra Alberto Bucci, Elvis Rolle e il gruppo di Azzurri trascinato da Roberto Brunamonti e Renato Villalta. Fu battaglia vera, sportiva, per tre gare caratterizzate unicamente da successi esterni, col decisivo 74-77 in favore delle Vu-Nere al Palazzone di S. Siro, pochi mesi prima che l'incredibile nevicata del gennaio 1985 si portasse via una parte di storia della pallacanestro a Milano. Fu lo Scudetto della stella per la Virtus, il 10° nella storia del club bolognese, nonché il terz'ultimo atto della rivalità tra questi due club. Milano si rifece prontamente negli anni successivi (4 Scudetti in cinque stagioni), salvo poi vivere un lento declino dalla metà degli anni '90; Bologna attese invece un decennio per inaugurare il proprio dominio sulla Serie A e sull'Europa, guidata in panchina proprio da coach Ettore Messina.

Allenatori a confronto

Numeri alla mano, Ettore Messina e Sergio Scariolo sono due tra i più grandi head coach nella storia del basket europeo e mondiale. Palmarés infiniti, lista di campioni allenati da far rabbrividire alla sola vista, qualità eccezionali non solo in panchina. A loro modo, due carriere molto simili per precocità e qualità: Messina ha vinto il primo Scudetto all'età di 32 anni, Scariolo a soli 29. Entrambi hanno potuto allenare campionissimi che gli hanno sempre riconosciuto una visione del basket fuori dell'ordinario, tipica di chi in panchina si siede per fare la storia e non soltanto per allenare la propria squadra. A loro modo, anche questi due coach si ritroveranno a scrivere un nuovo capitolo della rivalità tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Non soltanto per il passato speso sulla panchina dell'odierna avversaria - per Messina ben nove stagioni in due esperienze diverse alla guida delle Vu-Nere, mentre Scariolo ha allenato le Scarpette Rosse dal 2011 al 2013 - ma anche per la posta effettiva in gioco.

Bursaspor. Il parquet lascerà spazio, molto probabilmente, solo ai vincitori, anche se è fin da ora innegabile che questa Finale Playoff genererà giocoforza un aumento di interesse verso la LBA Serie A, così come ulteriori capitoli di questa rivalità cestistica potrebbero giovare - e non poco - a tutto il movimento a spicchi italiano. Se l'idea è quella di tornare a essere un campionato di punta, come succedeva tra anni '70 e '90, poter contare su due società così solide e all'avanguardia a 360° è quasi certamente sinonimo di garanzia per centrare l'obiettivo. Certo, non ci si può fermare soltanto a questo, ma come punto di partenza una serie Olimpia Milano-Virtus Bologna è il meglio che il basket tricolore possa offrire. Senza mancare di rispetto a nessun altro e senza neppure lasciare la tastiera alla partigianeria. L'AX Armani Exchange vorrà cancellare lo 0-4 pesantissimo dello scorso anno , mentre la Virtus Segafredo cercherà di mettere in bacheca il terzo trofeo stagionale, dopo la Discovery Supercoppa Italiana , vinta proprio contro l'Olimpia, e l'EuroCup conquistata a spese del. Il parquet lascerà spazio, molto probabilmente, solo ai vincitori, anche se è fin da ora innegabile che questa Finale Playoff genererà giocoforza un aumento di interesse verso la LBA Serie A, così comepotrebbero giovare - e non poco - a tutto il movimento a spicchi italiano. Se l'idea è quella di tornare a essere un campionato di punta, come succedeva tra anni '70 e '90, poter contare su dueè quasi certamente sinonimo di garanzia per centrare l'obiettivo. Certo, non ci si può fermare soltanto a questo, ma come punto di partenza una serie Olimpia Milano-Virtus Bologna è il meglio che il basket tricolore possa offrire. Senza mancare di rispetto a nessun altro e senza neppure lasciare la tastiera alla partigianeria.

Le tappe della rivalità Olimpia-Virtus

STAGIONE VINCITRICE 2ª CLASSIFICATA 1935-36 (Divisione Nazionale) Olimpia Milano Virtus Bologna 1937-38 (Serie A) Olimpia Milano Virtus Bologna 1949-50 (Serie A) Olimpia Milano Virtus Bologna 1951-52 (Serie A) Olimpia Milano Virtus Bologna 1952-53* (Serie A) Olimpia Milano Virtus Bologna 1955-56 (Elette) Virtus Bologna Olimpia Milano 1956-57 (Elette) Olimpia Milano Virtus Bologna 1957-58 (Elette) Olimpia Milano Virtus Bologna 1958-59 (Elette) Olimpia Milano Virtus Bologna 1959-60 (Elette) Olimpia Milano Virtus Bologna 1978-79** (Serie A1) Virtus Bologna Olimpia Milano 1983-84 (Serie A1) Virtus Bologna Olimpia Milano 2020-21 (Serie A) Virtus Bologna Olimpia Milano

*Fino al 1973-74 lo Scudetto fu assegnato tramite girone unico all'italiana.

** Dalla stagione 1975-76 il Tricolore fu assegnato tramite serie Playoff.

