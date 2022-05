Scampato il pericolo in gara 1, lasfodera una prova da vera corazzata e travolgelain gara 2 per portarsi sul 2-0 in questa serie di semifinale playoff . La squadra difatica nel primo periodo ma dal secondo in avanti è un assoluto dominio, ed ora lesono a 40' dal ritorno in finale per difendere lovinto nel. Laha quattro giocatori in doppia cifra, brillacon 17 punti e l'8-0 tutto suo per spaccare il match nel terzo periodo; più ci sono i 13 die i 10 a testa di positivi in uscita dalla panchina nel momento difficile nel secondo quarto . Ilinvece ha poco oltre ai 18 punti di, ai 13 die ai 10 di: pesano le 15 palle perse, la sconfitta a rimbalzo, 40 a 37 (pur con 16 carambole offensive), soprattutto costano carissime le brutte percentuali al tiro, 12 su 38 da due e 9 su 30 da tre (63% e 40% per Bologna). Martedì sera alle 20.45 a Casale Monferrato ci sarà gara 3, una sfida di semifinale storica per la: la truppa difarà di tutto per vincere o comunque chiudere al meglio una stagione che resta incredibile a prescindere.