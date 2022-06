MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO (MI) - Dopo venti secondi di quarto periodo, Toko Shengelia appoggia il canestro del sorpasso. La Virtus assorbe una spallata micidiale piazzata dall'Olimpia in avvio di ripresa, balzata sul +11 con la forza della difesa e un'altra fiammata di Jerian Grant. Ma quel canestro, quello del 55-57, resterà l'unico per sette interminabili minuti. Colpita nell'orgoglio, Milano risponde come nelle grandi serate di Eurolega. La rotazione di coach Ettore Messina si riduce a nove uomini grazie agli apporti solidi di Devon Hall e Jerian Grant, ma è scientifica. E, nel momento del bisogno, gli permette di avere i suoi veterani con mente e gambe fresche per azzannare la partita.

Il Forum è un inferno. L'Olimpia alza una muraglia difensiva con la coppia Melli-Hines a negare ogni possesso nel verniciato e morde sul perimetro con Hall e Shields. La Virtus soffoca, affoga, cola a picco, affondata da un parzialone tremendo di 18-0. Le palle perse salgono in maniera vertiginosa, toccando quota 18 alla fine. Milos Teodosic non ha idee, spazio vitale, per potersi esprimere. E, senza di lui, Bologna si infila in un tunnel infinito senza luce. Così tenebroso, che anche i 21 punti di Toko Shengelia, ancora una volta eroico, si disperdono nel marasma bollente di un impasse generalizzata.

Ad

Serie A Rivivi gara-4 tra Olimpia Milano e Virtus Bologna in LIVE Blogging 3 ORE FA

cinica, spietata, intensa e fisica. Lo scontro di corpi va in una sola direzione. Quella indicata da coach Ettore Messina. E, sul lato opposto, dopo un terzo periodo zoppicante, l'attacco sfrutta ogni minimo errore avversario per affondare una coltellata dietro l'altra. Shavon Shields è un martello. Segna 21 punti, in ogni modo immaginabile, infiammando con continuità un Forum pronto a rispondere nuovamente con un sold-out di marea biancorossa. Devon Hall, 14 con 6/9 da due). Sotto canestro, Nik Melli alza il volume cancellando un inizio complicato (9+6 rimbalzi), Kyle Hines si muove con passo sornione ma spaziature perfette (10) e anche Ben Bentil, nonostante qualche errore di troppo in lunetta (3/7), contribuisce nel portare la fisicità complessiva della squadra a un livello stellare. Un livello che manda a terra, per ko tecnico, anche Shengelia e Mam Jaiteh (12+8 ma sparito dopo un inizio interessante), e che stritola sul piano energetico i grandi veterani bianconeri. L'Olimpia, invece, è. Lova in una sola direzione. Quella indicata da coach Ettore Messina. E, sul lato opposto, dopo un terzo periodo zoppicante, l'attacco sfrutta ogni minimo errore avversario per affondare una coltellata dietro l'altra.è un martello. Segna, in ogni modo immaginabile, infiammando con continuità un Forum pronto a rispondere nuovamente condi marea biancorossa. reduce da una gara-3 senza punti , torna a immedesimarsi nel ruolo di spalla di lusso, letale con quel suo primo passo bruciante in penetrazione (con 6/9 da due). Sotto canestro,alza il volume cancellando un inizio complicato (9+6 rimbalzi),si muove con passo sornione ma spaziature perfette (10) e anche, nonostante qualche errore di troppo in lunetta (3/7), contribuisce nel portare ladella squadra a un livello stellare. Un livello che manda a terra, per ko tecnico, anche Shengelia e Mam Jaiteh (12+8 ma sparito dopo un inizio interessante), e che stritola sul piano energetico i grandi veterani bianconeri.

l'energia torna a essere un fattore-chiave nella serie. Milano supera vitalità complessiva della squadra permette a coach Ettore Messina di tenere seduto a lungo Gigi Datome, incappato nella sua prima gara difficile della serie, e di gestire Sergio Rodriguez con intelligenza. Il box-score del Chacho è interlocutorio (3 punti, 1/6, 5 assist), ma è in campo in ogni momento positivo dei suoi. torna a essere un fattore-chiave nella serie. Milano supera la crisi del secondo tempo di gara-2 con due partite in cui assorbe il calore del pubblico e del parquet di casa, "ringiovanendo" in tutti i reparti. Le risposte di Devon Hall e Jerian Grant, autore di 11 punti in 22 minuti importantissimi dalla panchina, sono esemplari. Lapermette a coach Ettore Messina di tenere seduto a lungo, incappato nella sua prima gara difficile della serie, e dicon intelligenza. Il box-score del Chacho è interlocutorio (3 punti, 1/6, 5 assist), ma è in campo in ogni momento positivo dei suoi.

La Virtus vince la battaglia a rimbalzo (35-26 con 9 offensivi) ma non quella mentale. Le certezze accumulate nella seconda parte del campionato, con conquista dell'Eurocup compresa, restano aggrappate al solo Shengelia. Stonano il crollo di Daniel Hackett, quasi impalpabile dopo la grande partita di gara-3, la confusione mentale di Milos Teodosic (4 perse), la morbidezza di Marco Belinelli (2 punti in 17' con 0/4), asfissiato dalla morsa difensivo sul perimetro. Il supporting-cast non porta nulla alla causa. Alessandro Pajola non ha dimensione offensiva. Isaia Cordinier si perde presto in problemi di falli. JaKarr Sampson alterna giocate di atletismo pazzesco a momenti di grave black-out mentale. E Kyle Weems, il vero equilibratore della squadra, prosegue in una spirale di involuzione terribile: il 2/8 al tiro gli toglie fiducia e consistenza anche nella metacampo difensiva, aprendo un grosso buco nello scacchiere di coach Sergio Scariolo.

Eurosport 2 e Gara-5 è in programma giovedì 16 giugno alle ore 21.00 alla Segafredo Arena, LIVE su Discovery+ . Milano avrà a disposizione il primo match-point, Bologna tornerà in campo con una sola chance: vincere per allungare la serie e riportarla ad Assago sabato sera.

AX Armani Exchange Milano - Virtus Segafredo Bologna 77-62

Milano : Rodriguez 3, Shields 21, Datome, Bentil 7, Hines 10; Grant 11, Ricci, Biligha 2, Baldasso, Alviti, Melli 9, Hall 14. All.: Messina.

: Rodriguez 3, Shields 21, Datome, Bentil 7, Hines 10; Grant 11, Ricci, Biligha 2, Baldasso, Alviti, Melli 9, Hall 14. All.: Messina. Bologna: Hackett 3, Belinelli 2, Weems 4, Shengelia 21, Jaiteh 12; Tessitori 2, Pajola, Sampson 8, Cordinier 2, Teodosic 8. N.e.: Mannion, Alibegovic. All.: Scariolo.

* * *

Rivivi gara-4 delle finali scudetto tra AX Armani Exchange Milano e Virtus Segafredo Bologna in VOD (Contenuto Premium)

Serie A Rivivi gara-4 tra Olimpia Milano e Virtus Bologna in LIVE Blogging 3 ORE FA