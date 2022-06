Basket

Basket, Playoff Serie A - Stasera gara 5 tra Virtus Bologna e Milano. Riviviamo il meglio di gara 4

BASKET, SERIE A - L'AX Armani Exchange Milano ha il primo match point per mettere le mani sullo Scudetto mentre la Virtus Bologna è obbligata a vincere per tenere aperta la serie: riavvolgiamo il nastro e gustiamoci il meglio di gara 4 al Forum. Questa sera invece, giovedì 16 giugno 2022, va in scena gara 5, dalla Segafredo Arena: dalle 20.35 in diretta su Discovery+ ed Eurosport 2 HD.

00:01:45, 2 ore fa