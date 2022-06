Basket

Basket, Playoff Serie A - Stasera gara 6 tra Virtus Bologna e Milano. Riviviamo il meglio di gara 5

BASKET, SERIE A - Riviviamo le emozioni e le immagini più spettacolari di gara 5, vinta in casa dalla Virtus Segafredo Bologna che ha cancellato il primo match point Scudetto per l'AX Armani Exchange Milano. Stasera, sabato 18 giugno 2022, va in scena gara 6, dal Forum di Assago: dalle 20.20 in diretta su Discovery+ ed Eurosport 2 HD.

00:01:53, 2 ore fa