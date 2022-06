Il presidente di Lega, Umberto Gandini, ha presentato le serie in arrivo durante la consueta conferenza stampa pre-Finals, tenuta a Milano.

Ad

"Una Finale affascinante, speriamo in una grande risposta di pubblico"

Serie A Virtus Bologna-Olimpia Milano: calendario e risultati della finale IERI A 09:26

"Bologna e Milano sono le due squadre più titolate del nostro basket e ora si ritrovano in finale. Sarà affascinante anche il duello tra Sergio Scariolo e Ettore Messina, due coach che hanno fatto la storia del basket europeo. In questi due anni tutte le società del nostro campionato hanno investito e sono riuscite a superare un momento molto difficile, siamo riusciti ancora una volta a condurre la nave in porto. Il pubblico è rimasto disorientato dalla pandemia e dalle sue limitazioni, ma ha continuato a seguire il campionato. I numeri sono incoraggianti. Ora il nostro obiettivo è riportare i tifosi nei palazzetti. Abbiamo registrato 78.000 spettatori nelle venti gare di playoff giocate fino adesso, il Forum ha ospitato il numero maggiore di tifosi finora, con oltre 7.500 presenze di media per la serie tra Milano e Sassari".

Highlights: Virtus Bologna-Milano 83-65

La nuova frontiera: talent e influencer per riaccendere la passione tra i giovani

"Dinamicità, divertimento, coinvolgimento e aggregazione sono i quattro pilastri del basket italiano per il pubblico, tutti aspetti che sono mancati durante la pandemia. La pandemia ha sicuramente inibito questa passione, e ora ci stiamo impegnando nella promozione del basket dal vivo. Abbiamo coinvolto diversi influencer per lavorare sui social e promuovere il basket verso la generazione più giovane, quella che ha bisogno di appassionarsi maggiormente e tornare prima di tutte al palazzo. Anche le Finals saranno raccontate da influencer e talent con grande impatto sulle community più giovani. Abbiamo registrato un grande successo anche con le community del calcio, quelle più grandi, con l'obiettivo di trasmettere la passione per il basket a 360 gradi".

"Dobbiamo tornare a rendere il basket influente. In passato il basket lo era, ma oggi non abbiamo più quei numeri. Basta guardare i budget e i ricavi delle società. Il basket pre-Olimpiadi del 2004 è molto lontano da quello di oggi in termini di followers e di valore. Vogliamo che la gente torni ad appassionarsi alla pallacanestro e a viverla insieme, dal vivo. La grande attenzione sulle Finals è evidente anche nel lavoro che farà il nostro partner, Discovery: tutte le partite saranno prodotte e trasmesse in 4K sulla piattaforma Sky".

Toko Shengelia, MVP delle semifinali Virtus Bologna-Tortona

Serie A Virtus Bologna-Olimpia Milano: calendario e risultati della finale IERI A 09:26