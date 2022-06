Davide Fumagalli e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di Virtus Segafredo Bologna-AX Armani Exchange Milano, gara-1 della finale Scudetto di LBA Serie A. In semifinale Amici di Eurosport, un saluto dae bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di, gara-1 della finale Scudetto di LBA Serie A. In semifinale la Segafredo ha eliminato 3-0 la Bertram Yachts Tortona dopo aver rischiato di perdere gara 1 in casa, mentre l'Olimpia ha dominato 3-0 il confronto con il Banco di Sardegna , rischiando qualcosa soltanto in una gara 2 al Forum vinta in rimonta.

Il LIVE-Blogging della partita

Squadre in campo alla Segafredo Arena per gara 1 di questa serie finale. Pochi minuti e si alzerà la palla a due!

Nel 2021 fu Bologna ad imporsi con un secco 4-0 e la Virtus è ancora imbattuta da quei playoff, visto che tiene viva una striscia di 16 successi (10 nel 2021, 6 quest'anno); l'Olimpia, che a sua volta è imbattuta in questa post season, va a caccia del riscatto e confida un po' anche nella cabala, visto che in passato ha sempre trionfato nelle annate "pari" (2014, 2016 e 2018, mentre nel 2020 il campionato fu sospeso per la pandemia).

Per la squadra allenata da Ettore Messina, arrivato a 74 successi nei playoff, record assoluto, si tratta della 20esima finale scudetto dalla prima edizione dei playoff (1976/77) e i titoli conquistati fino ad ora sono 9 (in totale sono 28), l'ultimo nella stagione 2017/18. Per la Virtus si tratta della 14esima finale in era playoff, con 9 titoli vinti, l'ultimo lo scorso anno, gli stessi di Milano (16 Scudetti complessivi).

Oltre alla finale della scorsa stagione, Olimpia Milano e Virtus Bologna si sono incrociate nelle serie per il titolo anche della stagione 1978/79 e 1983/84, e Milano non è mai riuscita ad avere la meglio sulla Virtus: nell'edizione del 1979, la Virtus vinse 2-0 mentre in quella del 1984 i bianconeri trionfarono per 2-1 (in quest'ultima occasione ci furono tutte vittorie esterne).

