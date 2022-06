Premium Basket Virtus Segafredo Bologna - AX Armani Exchange Milano 20:50-23:00 Live

Davide Fumagalli e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di Virtus Segafredo Bologna-AX Armani Exchange Milano, gara-2 della finale Scudetto di LBA Serie A. In gara 1 è arrivato Virtus di Sergio Scariolo , meglio ancora il primo ko interno dopo 24 successi, una striscia che durava dalla post season 2021. In gara 2 ci si attende una risposta dei campioni d'Italia in carica visto che poi domenica e martedì si giocherà al Forum di Assago. Amici di Eurosport, un saluto dae bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di, gara-2 della finale Scudetto di LBA Serie A. In gara 1 è arrivato il successo per 66-62 dell'Olimpia di Ettore Messina che ha immediatamente fatto saltare il fattore campo e ha inflitto alladi la prima sconfitta casalinga di questi playoff , meglio ancora il primo ko interno dopo 24 successi, una striscia che durava dalla post season 2021. Inci si attende una risposta dei campioni d'Italia in carica visto che poi domenica e martedì si giocherà aldi Assago.

I quintetti: Milano conferma gli stessi cinque che partono da tutti i playoff ovvero Rodriguez, Shields, Datome, Bentil e Hines, col ghanese che ha recuperato dopo il colpo al ginochio subito in gara 1; anche la Virtus riparte con lo stesso starting five con Hackett, Teodosic, Weems, Shengelia e Jaiteh.

La terna arbitrale è composta da Paternicò, da Rossi e da Giovannetti.

Squadre in campo alla Segafredo Arena per gara 2 di questa serie finale. Pochi minuti e si alzerà la palla a due!

Stasera gara 2 fra Virtus Bologna e Milano. Riviviamo il meglio di gara 1

AX Armani Exchange Milano interrompe una serie di 16 gare consecutive di playoff vinte dai bianconeri. Erano 24 gare consecutive che la Virtus Segafredo Bologna non perdeva in casa in campionato. L'ultima sconfitta, arrivata con il punteggio di 83-91 il 10 maggio 2021 contro la Dolomiti Energia Trentino, risaliva alla 30esima giornata della passata regular season. Con la vittoria sul parquet della Virtus Segafredo Bologna in Gara 1 , l’interrompe una serie di 16 gare consecutive di playoff vinte dai bianconeri. Eranoche lanon perdeva in casa in campionato. L'ultima sconfitta, arrivata con il punteggio diilcontro la, risaliva alla 30esima giornata della passata regular season.

Nel 2021 fu Bologna ad imporsi con un secco 4-0 e la Virtus è ancora imbattuta da quei playoff, visto che tiene viva una striscia di 16 successi (10 nel 2021, 6 quest'anno); l'Olimpia, che a sua volta è imbattuta in questa post season, va a caccia del riscatto e confida un po' anche nella cabala, visto che in passato ha sempre trionfato nelle annate "pari" (2014, 2016 e 2018, mentre nel 2020 il campionato fu sospeso per la pandemia).

Oltre alla finale della scorsa stagione, Olimpia Milano e Virtus Bologna si sono incrociate nelle serie per il titolo anche della stagione 1978/79 e 1983/84, e Milano non è mai riuscita ad avere la meglio sulla Virtus: nell'edizione del 1979, la Virtus vinse 2-0 mentre in quella del 1984 i bianconeri trionfarono per 2-1 (in quest'ultima occasione ci furono tutte vittorie esterne).

