Virtus Segafredo Bologna-Bertram Yachts Tortona, gara-2 delle semifinali playoff LBA Serie A. Le due squadre si ritrovano a 48 ore di distanza dal primo episodio della serie, Marco Belinelli. Amici di Eurosport, un saluto da Davide Fumagalli e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di, gara-2 delle semifinali playoff LBA Serie A. Le due squadre si ritrovano a 48 ore di distanza dal primo episodio della serie, vinto 77-73 in rimonta dalla squadra di Sergio Scariolo con 25 punti, 19 nel solo ultimo periodo, di uno straripante

AX Armani Exchange Milano fa valere a sua volta il fattore campo Shavon Shields, 13 di Gigi Datome, 10 con 8 assist di Rodriguez e 8 punti con 7 rimbalzi, 4 assist e 5 stoppate di un dominante Kyle Hines. Per Sassari top scorer Gerald Robinson con 17 punti seguito dai 16 di Bilan e dai 14 di Bendzius. Nel frattempo, dall'altra parte del tabellone, l'fa valere a sua volta il fattore campo travolgendo in gara 1 al Forum il Banco di Sardegna Sassari per 88-71 con 16 punti di, 13 di, 10 con 8 assist die 8 punti con 7 rimbalzi, 4 assist e 5 stoppate di un dominante. Per Sassari top scorercon 17 punti seguito dai 16 die dai 14 di

Il LIVE-Blogging della partita

12-16 - Circus shot di JP Macura

La Virtus ricuce lo strappo con Pajola e Shengelia, e impatta sul 12-12, approfittando anche dall'1 su 4 ai liberi di Tortona, ma la Bertram Yachts approfitta delle palle perse di Bologna, si scatena in contropiede e con Macura trova un canestro incredibile in rovesciata con anche il fallo.

6-10 - Weems replica a Daum

Due giocate da tre punti, da una parte e dall'altra: prima è Mike Daum che schiaccia al volo sull'alzata di Wright nonostante il fallo, poi è Weems, appena entrato, che riceve e segna da sotto pur col contatto avversario.

3-7 - Gran giocata del Derthona

Partenza forte per la squadra di Marco Ramondino che arriva sul 7-3 con la bellissima azione sull'asse Sanders-Cain: assist per il taglio del lungo che inchioda a due mani nel deserto della difesa Virtus.

0-0 - Si comincia!

Virtus in campo con Pajola, Weems, Cordinier, Shengelia e Jaiteh, in panchina Weems. Tortona con Wright, Sanders, Macura, Daum e Cain.

Marco Belinelli prende fuoco nel 4° periodo, 19 punti

Due cambi nella Virtus Bologna rispetto a gara 1: fuori Ruzzier e un deludente Hervey, dentro Sampson e il recuperato Alibegovic. Completano il roster Belinelli, Teodosic, Mannion, Shengelia, Hackett, Jaiteh, Tessitori, Cordinier, Weems e Pajola. Tutto confermato nel Derthona con i soliti 12: Macura, Daum, Wright, Sanders, Cannon, Cain, Mascolo, Filloy, Severini, Tavernelli, Mortellaro e Cattapan.

Per i bianconeri questa è la semifinale numero 23 nella loro storia. Hanno raggiunto l’atto conclusivo della post-season in 13 delle 22 precedenti occasioni. L’ultima sconfitta in semifinale risale alla stagione 2001/02 contro la Benetton Treviso (1-3). La Bertram Tortona è alla prima avventura nei playoff e nessuna neopromossa è mai andata oltre le semifinali.

Le due squadre si sono affrontate quattro volte in stagione prima dei playoff: la prima sfida risale al quarto di finale di Supercoppa 2021, vinto dalla Segafredo il 18 settembre 2021 per 74-66. Il top scorer di quella sfida per i felsinei fu Hervey con 18 punti e 18 rimbalzi, seguito da Tessitori (14 punti e 8 rimbalzi). La Bertram poi conquistò il match di andata di regular season disputato nell’anticipo della 6a giornata il 30 ottobre 2021. Il finale fu 93-76, con Daum miglior marcatore per i piemontesi (18 punti e 7 rimbalzi), davanti a Macura (15 punti e 7 rimbalzi) e Wright (14 punti e 7 assist).

Il Derthona ha vinto poi la sfida di semifinale della Final Eight per 94-82 con Macura e Filloy autori di 18 punti a testa, oltre ai 16 di Sanders. Nella sfida di ritorno di regular season della 28a giornata, invece, la Virtus ha pareggiato il conto dei precedenti (2-2) battendo agevolmente gli avversari per 101-83 e venendo trascinata dai 23 punti e 8 rimbalzi di Jaiteh, davanti ai 16 punti e 13 assist di Teodosic e ai 15 punti di Pajola.

