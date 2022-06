Eurosport 2 e Virtus Segafredo Bologna e AX Armani Exchange Milano si ritrovano per gara-5, potenzialmente decisiva per assegnare il titolo. Ma quanto vale vincere uno scudetto? Non esiste una linea comune. I premi variano da Paese a Paese, a seconda degli introiti derivanti da contratti televisivi e sponsorizzazioni (fonte dati: I campionati nazionali sono in dirittura d'arrivo in tutta Europa. Ultimo obiettivo di una stagione lunghissima e massacrante, costellata da impegni nelle coppe. Questa sera, alle ore 20.45 (LIVE su Discovery+ ),si ritrovano per, potenzialmente decisiva per assegnare il titolo. Ma quanto vale vincere uno scudetto? Non esiste una linea comune. I premi variano da Paese a Paese, a seconda degli introiti derivanti da contratti televisivi e sponsorizzazioni (fonte dati: basketnews.com ).

La Spagna ha il campionato più ricco, seguono Grecia, Israele e Turchia

La ACB spagnola è da anni il traino cestistico del continente. Il secondo campionato nazionale più avvincente del globo dopo la NBA ha infranto la soglia dei 13 milioni di euro ricavati dalle TV, il triplo di quanto incassava soltanto sette anni fa. Gli introiti vengono suddivisi tra le squadre partecipanti, ma la vincitrice del torneo incassa circa 900.000 euro, una quota leggermente superiore alle concorrenti.

Un minuto di silenzio prima della partita tra Barcellona e Real Madrid, ACB 2021-22 Credit Foto Getty Images

Anche il campionato greco può contare su un contratto televisivo economicamente importante, con introiti ripartiti tra i club a seconda della classifica finale e dei dati sugli ascolti. Le due squadre di punta del movimento, Olympiacos Pireo e Panathinaikos Atene, riceveranno un milione di euro, mentre agli altri club toccheranno quote fino a un massimo di 500.000 euro. La vincitrice del torneo incasserà un ulteriore bonus di 100.000 euro.

Il terzo campionato più remunerativo è la Winner League israeliana, che può contare su introiti per circa 10 milioni di euro tra sponsorizzazioni e diritti televisivi. Ognuna delle 12 squadre partecipanti riceve 600.000 euro, cui si aggiungono bonus per il piazzamento finale in classifica, da un massimo di 110.000 per il team campione a un minimo di 35.000 per le squadre che si piazzano tra la 6a e l'8a posizione.

Anche il campionato turco prevede un bonus importante per la squadra campione, premiata con un assegno da 400.000 euro. Le formazioni restanti si spartiscono gli incassi dei diritti TV a seconda del piazzamento finale in classifica.

I tornei che pagano meno: Germania, Italia e Lituania. Ma 0 euro in Francia e Lega Adriatica

Germania e Italia condividono lo stesso sistema di premiazioni, distribuendo gli introiti derivanti dai ricavi televisivi in egual misura tra le squadre. In Bundesliga, ogni team riceve circa 250.000 euro, mentre in LBA Serie A i bonus si attestano attorno ai 125.000 euro. Non sono previsti ulteriori premi per la squadra campione.

Shavon Shields attacca Sampson in gara 2 tra Virtus Bologna e Milano Credit Foto Getty Images

I tornei meno remunerativi sono la LKL in Lituania, la Pro A in Francia e la Lega Adriatica, che raccoglie le squadre della ex-Jugoslavia. La LKL ha appena firmato il suo miglior contratto televisivo della storia, ma il mercato, molto piccolo, le concede un pool di soli 554.500 euro, suddivisi tra le squadre a seconda della classifica finale. Il Rytas Vilnius, fresco campione, ha incassato 76.500 euro.

La Pro A francese e la Lega Adriatica non prevedono invece alcun incentivo per le squadre partecipanti ai campionati, e nemmeno un bonus per la formazione campione. La situazione è peggiorata recentemente nel torneo transalpino, incapace di conservare gli ottimi contratti televisivi del passato.

