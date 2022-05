Reyer School Park, una grande festa con cui la società orogranata, nel solco di una tradizione ormai pluriennale, ha voluto dare la possibilità ai più giovani di vivere un momento di socializzazione e divertimento in una location particolare. Sabato 14 maggio, ai campi da basket del Parco San Giuliano di Mestre si sono infatti sfidati 22 istituti superiori (di tredici diverse località, tra cui anche le province di Padova e Treviso) nel primo torneo 3X3 organizzato dall' Grande successo per la, una grande festa con cui la società orogranata, nel solco di una tradizione ormai pluriennale, ha voluto dare ladi vivere un momento diin una location particolare. Sabato 14 maggio, ai campi da basket del Parco San Giuliano di Mestre si sono infatti sfidati(di tredici diverse località, tra cui anche le province di Padova e Treviso) nelorganizzato dall' Umana Reyer Venezia . In totale, ben 300 studenti hanno partecipato a un invento in cui pallacanestro, musica e divertimento si sono mescolati al meglio, all'insegna dell'aggregazione sociale.

Il torneo è stato vinto dal Liceo Ugo Morin di Mestre: Lorenzo Reggio, Marco Bulegato, Marco Liana, Nicola Guerrasio e Luca Novelli allenati dai coach Francesco Galazzo e Massimo Centenaro. La squadra vincitrice ha ricevuto come premio un Ficus Bonsai come simbolo della sostenibilità e del prendersi cura dell’ambiente. Il premio è infatti itinerante e l’Istituto vincitore sarà responsabile della prosperità del piccolo albero. Carlton Green Ramos, studente dell’istituto Galilei di Conegliano, ha invece vinto il three-point contest, ossia la gara del tiro da 3 punti.

Il club orogranata, impegnato questa sera dalle ore 20:00 in gara-2 dei quarti di finale Playoff sul parquet del PalaEnergica contro la Bertram Yatchs Tortona (diretta su Discovery+), conferma ancora una volta la propria sensibilità verso i temi sociali riguardanti le fasce più giovani della popolazione, non solo del territorio regionale. La Reyer School Park si aggiunge infatti alla Reyer School Cup, competizione interscolastica istituita nel 2014 e che, quest'anno, ha visto anche la sua prima edizione in versione E-Sports.

